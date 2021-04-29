Назва Страсної п'ятниці походить від виразу "Страсті Христові". Згідно з Євангелієм, саме у цей день Ісус був засуджений на страту, здійснив хресну дорогу на Голгофу, де був розіп'ятий. Що в цей день можна робити, а що забороняється згідно з українськими звичаями читайте далі.

Страсна п'ятниця – найсуворіший день Страсного тижня, адже у цей день завершилось земне життя Ісуса Христа, яке він приніс у жертву, аби врятувати людський рід. Проте, навіть вмираючи на хресті, Спаситель молився за всіх людей, включаючи тих, хто його розіп'яв. Ісус промовив ті легендарні слова, які чітко означили неусвідомленість та абсурдність в людській натурі: "Отче, прости їм, бо не знають, що роблять".

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Що не можна робити на Страсну п'ятницю

У цей скорботний день дуже важливо дотримуватись посту. Рекомендовано взагалі відмовитись від їжі. Лиш ввечері, після виносу плащениці, можна дозволити собі шматочок хліба й склянку води.



На Страсну п'ятницю треба дотримуватись посту

У цей день заборонено виконувати будь-яку роботу – не можна ні шити, ні різати, ні прибирати. Слід завершити усе прибирання у Чистий четвер. Не можна працювати і на землі. Вірять, якщо посіяти чи посадити рослину у цей день, то вона захворіє і не дасть плоду.

Для того, щоб не втратити красу, жінкам не рекомендують робити косметичні процедури чи підрізати волосся. Не можна веселитись, танцювати і співати. Вважали, хто у цей день буде радіти, той весь рік буде плакати й побиватись.

Що можна робити у Страсну п'ятницю

У цей день обов'язково треба відвідати храм. У Велику п'ятницю Божественна літургія не правиться, натомість читається Євангеліє про Страсті Христові. У середині дня відправляється вечірня, на якій до вірян виносять плащаницю.



Що можна робити на Страсну п'ятницю

Зі служби додому треба принести дванадцять церковних свічок. Потрібно поставити їх у тому місці, де у вас стоять ікони і дати догоріти до кінця. Вважають, що ці свічки наповнять будинок сильною позитивною енергетикою і захистять родину від бід.

Виникають протиріччя стосовно того, чи треба випікати паски у п'ятницю чи краще перенести цю справу на суботу. Одні прикмети стверджують, що паска, спечена у Страсну п'ятницю не зіпсується й ніколи не покриється цвіллю. Інші ж заперечують таке і кажуть, що випічка не вдасться, адже у цей святий день не можна займатись кухонними справами.