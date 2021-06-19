В 2021 году Троицу христиане празднуют 20 июня. Это уникальный и древний праздник, полный украинского колорита. Троица считается таким же важным событием в христианском мире, как Пасха и Рождество, ведь входит в список 12 самых больших праздников церковного календаря.

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Приметы на Троицу-2021

На Троицу пасмурная погода и дождь – будет хороший богатый урожай.

Если после дождя на Троицу вышло солнце – теплая погода будет всю неделю. Также это предвещает обильный урожай ягод.

На небе звезды видны на Троицу – на следующий день будет ветрено.

Жара на Троицу – лето пройдет с засухами.

Кукушка кукует на Троицу – надо сажать лен.



Приметы на Троицу 2021 / Фото Pixabay

Троица-2021: что известно о традициях праздника

Обычно летний цикл церковных праздников начинается именно с Троицы. В истории Троицы переплелись языческие и христианские корни, которые делают этот день особенным и действительно уникальным. Верующие очень тщательно готовятся к Троице и, по давней традиции, украшают свои дома и заборы зелеными ветками или же аиром, который в народе называют шувар.



Традиции Троицы: украшение зеленью / Фото Pixabay

Также считают, что в этот день все растения наделены необычными и целебными способностями, поэтому популярным является сбор разнообразных трав. Существовали верования, что души умерших на Троицу возвращаются на землю и могут спрятаться в траве, поэтому ее старались не топтать.

На Троицу среди молодых людей было популярным ходить свататься. Это время было наиболее благоприятным и удачным для признания в любви. Верили, что брак обязательно будет счастливым, а все дети, рожденные в нем, – здоровыми.

Что нельзя делать на Троицу

На Троицу запрещено купаться в водоемах.

Не употребляйте сегодня алкоголь.

На Троицу запрещается работать, убирать и заниматься шитьем или вязанием.

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Троица 2021: как правильно отпраздновать / Фото Pixabay