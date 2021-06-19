У 2021 році Трійцю християни вшановують 20 червня. Це унікальне й давнє свято, сповнене українським колоритом. Зелені свята вважаються такою ж важливою подією у християнському світі, як Пасха і Різдво, адже входять у список 12 найбільших свят церковного календаря.

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Прикмети на Трійцю-2021

На Зелені свята похмура погода й дощить – буде гарний багатий врожай.

Якщо після дощу на Трійцю вийшло сонце – тепла погода буде весь тиждень. Також це віщує рясний врожай ягід.

На небі зірки видно на Трійцю – наступного дня буде вітряно.

Спека на Трійцю – літо пройде із засухами.

Зозуля кує на Трійцю – треба садити льон.



Прикмети на Трійцю 2021 / Фото Pixabay

Трійця-2021: що відомо про традиції свята

Зазвичай літній цикл церковних свят починається саме Трійцею. В історії Зелених свят переплелися язичницькі і християнські корені, які роблять цей день особливим і дійсно унікальним. Віряни дуже ретельно готуються до Трійці і, за давньою традицією, прикрашають свої будинки й паркани зеленими гілками або ж лепехою звичайною, яку у народі називають шувар.



Традиції Трійці: прикрашання зеленню / Фото Pixabay

Також вважають, що у цей день всі рослини наділені незвичайними і цілющими здатностями, тож популярним є збирання різноманітних трав. Існували вірування, що душі померлих на Трійцю повертаються на землю і можуть сховатись у траві, тож її намагались не топтати.

На Зелені свята між молодиків було популярним ходити свататись. Цей час був найбільш сприятливим і вдалим для освідчення у коханні. Вірили, що шлюб обов'язково буде щасливим, а всі діти народжені у ньому – здоровими.

Що не можна робити на Трійцю

На Зелені свята заборонено купатись у водоймах.



Не вживайте сьогодні алкоголь.



На Трійцю забороняється працювати, прибирати й займатись шиттям чи в'язанням.

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Трійця 2021: як правильно відсвяткувати / Фото Pixabay