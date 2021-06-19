У 2021 році Трійцю християни вшановують 20 червня. Це унікальне й давнє свято, сповнене українським колоритом. Зелені свята вважаються такою ж важливою подією у християнському світі, як Пасха і Різдво, адже входять у список 12 найбільших свят церковного календаря.
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Прикмети на Трійцю-2021
- На Зелені свята похмура погода й дощить – буде гарний багатий врожай.
- Якщо після дощу на Трійцю вийшло сонце – тепла погода буде весь тиждень. Також це віщує рясний врожай ягід.
- На небі зірки видно на Трійцю – наступного дня буде вітряно.
- Спека на Трійцю – літо пройде із засухами.
- Зозуля кує на Трійцю – треба садити льон.
Прикмети на Трійцю 2021 / Фото Pixabay
Трійця-2021: що відомо про традиції свята
Зазвичай літній цикл церковних свят починається саме Трійцею. В історії Зелених свят переплелися язичницькі і християнські корені, які роблять цей день особливим і дійсно унікальним. Віряни дуже ретельно готуються до Трійці і, за давньою традицією, прикрашають свої будинки й паркани зеленими гілками або ж лепехою звичайною, яку у народі називають шувар.
Традиції Трійці: прикрашання зеленню / Фото Pixabay
Також вважають, що у цей день всі рослини наділені незвичайними і цілющими здатностями, тож популярним є збирання різноманітних трав. Існували вірування, що душі померлих на Трійцю повертаються на землю і можуть сховатись у траві, тож її намагались не топтати.
На Зелені свята між молодиків було популярним ходити свататись. Цей час був найбільш сприятливим і вдалим для освідчення у коханні. Вірили, що шлюб обов'язково буде щасливим, а всі діти народжені у ньому – здоровими.
Що не можна робити на Трійцю
- На Зелені свята заборонено купатись у водоймах.
- Не вживайте сьогодні алкоголь.
- На Трійцю забороняється працювати, прибирати й займатись шиттям чи в'язанням.
Трійця 2021: як правильно відсвяткувати / Фото Pixabay
- У такий світлий день, як Трійця варто уникати негативних емоцій або ж стримувати їх. Розслабтесь і відпустіть усі негаразди чи ситуації, які спричинили вам дискомфорт.
- Особлива заборона на Зелені свята стосується рослин. Не рубайте і не спилюйте сьогодні дерев, адже це може призвести до великого нещастя.
- Робити мітли з берези на Трійцю – до злиднів. Тож, не варто цього дня це робити.