Согласно библейским писаниям, Пречистая Мария знала о дате своего ухода в вечность. За три дня до Успение Богоматери пришел Архангел Гавриил, который сообщил, что она скоро покинет человеческий облик и поднимется на небо к своему Сыну.

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Мария рассказала апостолам о небесном госте и предупредила их, что совсем скоро она уйдет из земной жизни. В день Успение все ученики Христа собрались возле ложа Богоматери, а забрать ее душу появился сам Христос. Апостолы похоронили Богородицу в пещере, но через три дня выяснили, что тела Марии нет. Тогда Пресвятая Дева предстала перед апостолами и сказала: "Радуйтесь. Я всегда с вами".

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы-2021

Традиционно, на Успение Божией Матери верующие посещают храм и молятся за здоровье своих близких. Поэтому, не забудьте сходить в церковь в этот день.

Люди верили, что на Успение нельзя ходить босыми по утренний росе. Считалось, что эта роса является слезами Богоматери. Поэтому, такая прогулка могла навлечь болезнь.

Запрещено работать и заниматься рукоделием.

Не ссорьтесь сейчас ни с кем.

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Что нельзя делать на Успение Богоматери 2021