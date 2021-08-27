Согласно библейским писаниям, Пречистая Мария знала о дате своего ухода в вечность. За три дня до Успение Богоматери пришел Архангел Гавриил, который сообщил, что она скоро покинет человеческий облик и поднимется на небо к своему Сыну.
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Мария рассказала апостолам о небесном госте и предупредила их, что совсем скоро она уйдет из земной жизни. В день Успение все ученики Христа собрались возле ложа Богоматери, а забрать ее душу появился сам Христос. Апостолы похоронили Богородицу в пещере, но через три дня выяснили, что тела Марии нет. Тогда Пресвятая Дева предстала перед апостолами и сказала: "Радуйтесь. Я всегда с вами".
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы-2021
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Традиционно, на Успение Божией Матери верующие посещают храм и молятся за здоровье своих близких. Поэтому, не забудьте сходить в церковь в этот день.
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Люди верили, что на Успение нельзя ходить босыми по утренний росе. Считалось, что эта роса является слезами Богоматери. Поэтому, такая прогулка могла навлечь болезнь.
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Запрещено работать и заниматься рукоделием.
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Не ссорьтесь сейчас ни с кем.
Что нельзя делать на Успение Богоматери 2021
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Не думайте о плохом. Успение Богоматери – это хороший повод, чтобы взбодриться и с позитивом двигаться дальше.
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Строго запрещено сквернословить.
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Наши предки верили, что на Успение Пресвятой Марии девушкам нельзя было обрезать волосы. Считалось, что так можно отрезать свое счастье и удачу.
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Не завидуйте другим.
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В этот день нельзя шуметь, кричать или устраивать вечеринки.