Згідно з біблійними писаннями, Пречиста Марія знала про дату свого відходу у вічність. За три дні до Успіння до Богоматері прийшов Архангел Гавриїл, який сповістив, що вона скоро покине людську подобу й підніметься на небо до свого Сина.

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Марія розповіла апостолам про небесного гостя й попередила їх, що зовсім скоро вона піде із земного життя. У день Успіння всі учні Христа зібралися біля ложа Богоматері, а забрати її душу з'явився сам Христос. Апостоли поховали Богородицю в печері, але через три дні з'ясували, що тіла Марії нема. Тоді Пресвята Діва постала перед апостолами і сказала: "Тіштеся. Я завжди з вами".

Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці-2021

Традиційно, на Успіння Божої Матері віряни відвідують храм і моляться за здоров'я своїх близьких. Тож, не забудьте сходити у церкву цього дня.



Люди вірили, що на Успіння не можна ходити босими по ранішній росі. Вважалось, що ця роса є слізьми Богоматері. Тож, така прогулянка могла накликати хворобу.



Заборонено працювати й займатись рукоділлям.



Не сваріться ні з ким.



Що не можна робити на Успіння Богоматері 2021​