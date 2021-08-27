Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник

Успение Богоматери отмечается наравне с такими великими христианскими событиями, как Пасха или Рождество Христово. Этот важный день церковь ежегодно чествует 28 августа. Что нельзя делать на Успение Девы Марии, матери Иисуса Христа, узнавайте далее.

Согласно библейским писаниям, Пречистая Мария знала о дате своего ухода в вечность. За три дня до Успение Богоматери пришел Архангел Гавриил, который сообщил, что она скоро покинет человеческий облик и поднимется на небо к своему Сыну.

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Мария рассказала апостолам о небесном госте и предупредила их, что совсем скоро она уйдет из земной жизни. В день Успение все ученики Христа собрались возле ложа Богоматери, а забрать ее душу появился сам Христос. Апостолы похоронили Богородицу в пещере, но через три дня выяснили, что тела Марии нет. Тогда Пресвятая Дева предстала перед апостолами и сказала: "Радуйтесь. Я всегда с вами".

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы-2021

Традиционно, на Успение Божией Матери верующие посещают храм и молятся за здоровье своих близких. Поэтому, не забудьте сходить в церковь в этот день.

Люди верили, что на Успение нельзя ходить босыми по утренний росе. Считалось, что эта роса является слезами Богоматери. Поэтому, такая прогулка могла навлечь болезнь.

Запрещено работать и заниматься рукоделием.

Не ссорьтесь сейчас ни с кем.

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Что нельзя делать на Успение Богоматери 2021