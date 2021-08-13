Составляем меню на время Успенского поста: календарь питания на каждый день

Успенский пост считается одним из четырех многодневных постов, отмечающихся в году. Церковь установила событие в честь великого христианского праздника – Успения Богородицы. Как и любой другой пост, Успенский пост введен для обновления человеческой души, очищения тела и мыслей от негатива. Поэтому, чтобы сконцентрироваться на духовном, необходимо отказаться от многих соблазнов, к примеру, еды.

В 2021 году Успенский пост начинается 14 августа и продлится 15 дней – до 28 августа. В этот период принято отказываться от отдельной еды – яиц, мясных и молочных продуктов. Для того, чтобы соблюдение поста не навредило организму, церковь составила специальный календарь питания, чтобы каждый верующий в этот период смог получить пользу и для души, и для тела.

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Календарь питания в Успенский пост-2021 на каждый день

14 августа (суббота) – в Медовый Спас разрешено употреблять горячую пищу с добавлением сливочного или растительного масла. Можно готовить супы, каши и блюда из картофеля, тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Можно пить вино.



(суббота) – в Медовый Спас разрешено употреблять горячую пищу с добавлением сливочного или растительного масла. Можно готовить супы, каши и блюда из картофеля, тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Можно пить вино. 15 августа (воскресенье) – горячая пища с маслом, допускается немного вина.



(воскресенье) – горячая пища с маслом, допускается немного вина. 16 августа (понедельник) – сухоядение. Можно употреблять хлеб, мед, орехи, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, компоты.



(понедельник) – сухоядение. Можно употреблять хлеб, мед, орехи, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, компоты. 17 августа (вторник) – постная горячая пища без масла.



(вторник) – постная горячая пища без масла. 18 августа (среда) – сухоядение.



(среда) – сухоядение. 19 августа (четверг) – в Преображение Господне употребляют горячую пищу без сливочного или растительного масла. В праздник рацион можно пополнить рыбой и вином.



(четверг) – в Преображение Господне употребляют горячую пищу без сливочного или растительного масла. В праздник рацион можно пополнить рыбой и вином. 20 августа (пятница) – сухоядение.



Успенский пост 2021: меню / Фото Pixabay

21 августа (суббота) – горячая пища с маслом. Можно пить вино.



(суббота) – горячая пища с маслом. Можно пить вино. 22 августа (воскресенье) – горячая пища с маслом. Можно пить вино.



(воскресенье) – горячая пища с маслом. Можно пить вино. 23 августа (понедельник) – сухоядение.



(понедельник) – сухоядение. 24 августа (вторник) – горячая пища без масла.



(вторник) – горячая пища без масла. 25 августа (среда) – сухоядение.



(среда) – сухоядение. 26 августа (четверг) – горячая пища без масла.



(четверг) – горячая пища без масла. 27 августа (пятница) – сухоядение.

Что можно есть в Успенский пост-2021

Основную часть продуктов верующих во время Успенского поста должны составлять овощи, орехи, грибы, фрукты и ягоды.



Что можно есть в Успенский пост 2021 / Фото Pixabay

В понедельник, среду и пятницу Успенского поста христиане должны соблюдать сухоядение – разрешены вода, хлеб, соль, фрукты и овощи в сыром виде, сухофрукты и орехи.

Во вторники и четверги разрешаются горячие блюда без добавления сливочного и растительного масла. В субботу и воскресенье верующие могут употреблять горячую пищу с растительным маслом, а также могут пить вино.

Кроме запрета на яйца, мясные и молочные продукты, во время поста надо уменьшить употребление специй, соли и жареной пищи. Отдайте предпочтение тушеным или вареным блюдам.