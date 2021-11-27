Православные верующие будут отмечать Рождественский пост с 28 ноября по 6 января. Общая продолжительность поста составляет 40 дней, что является достаточно символичным. Само число 40 имеет сакральное значение для христиан: сорок лет Моисей водил еврейский народ по пустыне, сорок суток Иисус постился в пустыне прежде чем показать себя миру и начать служить людям, сорок дней воскресший Спаситель ходил между людьми до своего Вознесения.
Также Выходные в декабре-2021: сколько дней украинцы будут отдыхать в последнем месяце года
Рождественский пост является последним постом в году, поэтому у него свое особое значение. Во время него люди стараются максимально очистить свою душу и тело, чтобы с честью встретить рождение Христа.
Что нужно делать на заговенье Рождественского поста
- В последний день перед Рождественским постом необходимо очистить свое сознание и свое пространство от лишнего. Подумайте о жизненных приоритетах, пересмотрите свое общение с людьми и приносит ли оно вам положительные эмоции.
- Помолитесь за удачное прохождение поста и попросите у Господа дать вам силы и мотивацию изменять себя к лучшему.
- Простите все обиды. Пусть все плохое останется позади и позволит вам легче двигаться вперед.
- В заговенье Рождественского поста старайтесь сделать как можно больше добрых дел.
Заговенье Рождественского поста-2021: что можно и нельзя делать / Pixabay
Что нельзя делать на заговенье Рождественского поста
- Не ссорьтесь ни с кем, особенно с родней. Если вы чувствуете, что у вас собралась злость – "выбросьте" ее на уборку или займитесь любимым делом, чтобы успокоиться. Только тогда можно пообщаться с родными и без "лихорадки" объяснить, что заставило вас так чувствовать себя.
- Воздержитесь от громких гуляний или вечеринок. Этот день нужно провести в абсолютном покое, чтобы настроить себя на пост.
- Не грустите. Грядущий пост – это хорошая возможность понять себя как христианина. Поэтому нужно радоваться жизни и благодарить Бога за нее.