Заговенье Рождественского поста 2021-2022: что нельзя делать и какие правила нужно соблюдать

В скором времени украинские верующие войдут в 40-дневный период Рождественского поста. Для того чтобы с чистой душой и сердцем начать этот пост, необходимо хорошо подготовиться в его заговенье.

Православные верующие будут отмечать Рождественский пост с 28 ноября по 6 января. Общая продолжительность поста составляет 40 дней, что является достаточно символичным. Само число 40 имеет сакральное значение для христиан: сорок лет Моисей водил еврейский народ по пустыне, сорок суток Иисус постился в пустыне прежде чем показать себя миру и начать служить людям, сорок дней воскресший Спаситель ходил между людьми до своего Вознесения.

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Рождественский пост является последним постом в году, поэтому у него свое особое значение. Во время него люди стараются максимально очистить свою душу и тело, чтобы с честью встретить рождение Христа.

Что нужно делать на заговенье Рождественского поста

В последний день перед Рождественским постом необходимо очистить свое сознание и свое пространство от лишнего. Подумайте о жизненных приоритетах, пересмотрите свое общение с людьми и приносит ли оно вам положительные эмоции.

Подумайте о жизненных приоритетах, пересмотрите свое общение с людьми и приносит ли оно вам положительные эмоции. Помолитесь за удачное прохождение поста и попросите у Господа дать вам силы и мотивацию изменять себя к лучшему.

за удачное прохождение поста и попросите у Господа дать вам силы и мотивацию изменять себя к лучшему. Простите все обиды. Пусть все плохое останется позади и позволит вам легче двигаться вперед.

Пусть все плохое останется позади и позволит вам легче двигаться вперед. В заговенье Рождественского поста старайтесь сделать как можно больше добрых дел.



Заговенье Рождественского поста-2021: что можно и нельзя делать / Pixabay

Что нельзя делать на заговенье Рождественского поста