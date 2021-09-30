Праздник Веры, Надежды, Любви и Софии – церковное событие, которое заключается не только в игре слов, или в факте смерти мучениц. Это праздник христианских добродетелей, которые были "очеловечены". Имя София из древнегреческого означает "мудрость", поэтому можно протрактовать, что ум и осознанность порождают такие ценности как веру в Господа, надежду на его волю и безграничную любовь к нему и всему тому, что он создал.

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История праздника

София была вдовой и вместе с тремя дочерьми жила в Риме. Вера, Надежда и Любовь были подростками и воспитывались в христианской вере, когда их сверстники в большинстве были язычниками. Об отце девушек и муже Софии не упоминается, поэтому можно гадать, что семья была довольно уязвимой, когда за исповедование христианства им начала угрожать власть.

В 137 году император Адриан начал политику преследования христиан, и именно тогда Софию и ее дочерей заключили в тюрьму за решетку. Семью привели на суд и приказали публично отречься от веры. Однако никакие запугивания и угрозы не поколебали христианских убеждений Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.



История праздники Веры, Надежды и Любви

Увидев, что семья не поддается и не отступит от своей веры, император велел пытать девочек на глазах у Софии. Замучив детей до смерти, Адриан отдал их тела матери и позволил похоронить.

Саму Софию он не трогал, ведь знал, что худшей карой для нее будет боль, причиненная ее дочерям. Пережив такое горе, София умерла на третий день. После этого церковь решила почтить силу духа женщины и ее дочерей, за что и причислила их к лику святых.

Что нельзя делать в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

В этот день нельзя брать в руки острые предметы. Особенно запрещается касаться ножниц или ножей.

Нельзя работать на огороде и заниматься садоводством.



Что нельзя делать в праздник Веры, Надежды и Любви