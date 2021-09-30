Свято Віри, Надії, Любові та Софії – церковна подія, яка полягає не лише у грі слів, чи у факті смерті мучениць. Це свято християнських чеснот, які були "олюднені". Ім'я Софія з давньогрецької означає "мудрість", тож можна протрактувати, що розум й усвідомленість породжують такі цінності, як віру у Господа, надію на Його волю і безмежну любов до Нього і всього того, що Він створив.

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Історія свята

Софія була вдовою і разом з трьома доньками жила у Римі. Віра, Надія і Любов були підлітками і виховувалися у християнській вірі, коли їхні однолітки у більшості були язичниками. Про батька дівчат і чоловіка Софії не згадується, тож можна гадати, що сім'я була доволі вразливою, коли за сповідування християнства їм почала погрожувати влада.

У 137 році імператор Адріан розпочав політику переслідування християн й саме тоді Софію і її дочок ув'язнили за ґратами. Сім'ю привели на суд і наказали публічно зректися віри. Проте жодні залякування й погрози не похитнули християнських переконань Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.



Історія свята Віри, Надії і Любові

Побачивши, що родина не піддається й не відступить від своєї віри, імператор звелів катувати дівчаток на очах у Софії. Замучивши дітей до смерті, Адріан віддав їхні тіла матері і дозволив поховати.

Саму Софію він не чіпав, адже знав, що найгіршою каторгою для неї буде біль, завданий її донькам. Переживши таке горе, Софія померла на третій день. Після такого церква вирішила вшанувати силу духу жінки і її дочок, за що й зачислила їх до лику святих.

Що не можна робити у день Віри, Надії, Любові і матері їх Софії

Цього дня не можна брати у руки гострі предмети. Особливо забороняється торкатись ножиць чи ножів.

Не можна працювати на городі і займатись садівництвом.



Що не можна робити у свято Віри, Надії і Любові