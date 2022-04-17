Вербное воскресенье 2022: традиция освящения ивовых ветвей и что нельзя делать в этот день

За неделю до светлого праздника Воскресения Христова православные верующие отмечают праздник Вербного воскресенья. Приходится Вербное воскресенье в 2022 году на 17 апреля. В этот день христиане идут в церковь святить ивовые ветви.

Вербное воскресенье в 2022 году

Традиционно Вербное воскресенье отмечают за 7 дней до Пасхи. В этом году очень сложное и непростое время, но наша вера и молитва обязательно приведет нас к победе.

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В воскресенье, 17 апреля, священники в храмах проведут богослужение, в котором расскажут о славном входе Иисуса Христа в город Иерусалим. Вербное воскресенье называется Вход Господень в Иерусалим.

За несколько дней до въезда в Иерусалим, Господь совершил великое чудо – он воскресил умершего христианина Лазаря. О таком исцелении узнали все люди, и устилали ему к ногам свою одежду и пальмовые ветви, приветствуя таким образом Спасителя в Иерусалиме.

Вход Господень в Иерусалим относится к 12 главным праздникам в году.



Вербное воскресенье в 2022 году празднуют 17 апреля

Что можно делать в Вербное воскресенье

– В этот день следует освятить в храме ивовые ветви.

– Не забудьте помолиться за мирное небо над головой и победу нашей страны над вражескими оккупантами. Пусть все ваши мысли будут направлены на наших защитников, защищающих Украину от рашистов.

– Простите в этот день свет и добро всем людям, помогайте другим чем сможете, ведь поддержка в такое нелегкое время очень важна.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

– Вербное воскресенье – это один из дней Великого поста, поэтому не забывайте об ограничениях в еде. Не стоит есть мясо, молочные продукты и употреблять алкоголь.

– В этот день не стоит заниматься уборкой и физическим трудом.

Всем добра, мирного неба над головой и скорейшей победы!