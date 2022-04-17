Вербна неділя у 2022 році

Традиційно Вербну неділю відзначають за 7 днів до Великодня. Цього року маємо дуже складний і непростий час, втім наша віра та молитва обов’язково приведе нас до перемоги.

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У неділю, 17 квітня, священики у храмах проведуть богослужіння, в якому розкажуть про славетний вхід Ісуса Христа у місто Єрусалим. Вербна неділя іншими словами називається Вхід Господній в Єрусалим.

За кілька днів до в’їзду в Єрусалим, Господь зробив велике чудо – він воскресив померлого християнина Лазаря. Про таке зцілення дізналися всі люди, тож встеляли йому до ніг свій одяг та пальмові гілки, вітаючи таким чином Спасителя у Єрусалимі.

Вхід Господній у Єрусалим відноситься до 12 найголовніших свят у році.



Вербну неділю у 2022 році святкують 17 квітня

Що можна робити у Вербну неділю

– У цей день варто освятити у храмі вербові гілки.

– Не забудьте помолитися за мирне небо над головою та перемогу нашої країни над ворожими окупантами. Нехай всі ваші думки будуть спрямовані на наших захисників, які боронять Україну від рашистів.

– Даруйте в цей день світло та добро всім людям, помагайте іншим чим зможете, адже підтримка в такий нелегкий час є дуже важливою.

Що не можна робити у Вербну неділю

– Вербна неділя – це один з днів Великого посту, тому не забувайте про обмеження в їжі. Не варто їсти м’ясо, молочні продукти та вживати алкоголь.

– У цей день не варто займатися прибиранням та фізичною працею.

Всім добра, мирного неба над головою та якнайшвидшої перемоги!