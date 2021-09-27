Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня православная церковь отмечает 27 сентября. В этот день в храмах проводят праздничные литургии, где совершают обряд торжественного поднятия креста, как когда-то в древности, из-под земли поднимали крест Сына Божьего.
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Согласно писаниям, Крест Господень нашли мать императора Константина Елена и Иерусалимский епископ Макарий. Сначала они отыскали пещеру, где похоронили Христа, а потом неподалеку от Гроба Господня увидели три креста.
Воздвижение Креста Господня: кто нашел святыню / Фото Pixabay
Вместе с Еленой и Макарием на раскопках была больная женщина, она подошла к одному из крестов и положила на него руку. Случилось чудо – недуг женщины отошел, и все поняли, что наконец нашли ту самую святыню.
Что надо сделать на Воздвижение Креста Господня-2021
- На Воздвижение Честного и Животворящего Креста надо обязательно посетить храм. Помолитесь за себя и своих родных. Во время молитвы попросите у Господа здоровья и крепости духа.
- На Воздвижение необходимо выполнить обряд освящения дома. Обычно покупают три свечи, которыми крестят углы дома, читая при этом молитву. Наносят крест на двери, через которые заходят в дом.
- В этот праздник детям дарят серебряные и золотые крестики, которые перед вручением освящают на службе Божьей. Верят, что подаренный крестик будет оберегать ребенка от опасностей и болезней.
Что можно делать на Воздвижение Креста Господня 2021 / Фото Pixabay
Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня-2021
- В праздник Воздвижения Креста Господня объявляется однодневный пост, поэтому в него запрещено употреблять яйца, мясные и молочные продукты.
- Под строгим запретом в этот особый день остается тяжелый физический труд. На Воздвижение не стоит убирать и заниматься рукоделием.
- В этот день лучше не начинать новых дел. Разберитесь со старыми поручениями и заданиями, а тогда планируйте другие.
- Не обижайте никого в праздник, а всем тем, кто вам насолил – простите. Негативные эмоции притягивают лишь агрессию и точно не решат проблем.