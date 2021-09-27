Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього православна церква відзначає 27 вересня. У цей день у храмах проводять святкові Літургії, де звершують обряд урочистого підняття хреста, як колись у давнину, з-під землі підіймали хрест Сина Божого.
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Згідно з писаннями, Хрест Господній знайшли матір імператора Костянтина Олена та єрусалимський єпископ Макарій. Спочатку вони відшукали печеру, де поховали Христа, а потім неподалік від гробу Господнього побачили три хрести.
Воздвиження Хреста Господнього: хто знайшов святиню / Фото Pixabay
Разом із Оленою та Макарієм, на розкопках була хвора жінка, вона підійшла до одного із хрестів й поклала на нього руку. Сталося диво – недуга жінки відійшла, і усі зрозуміли, що нарешті знайшли ту саму святиню.
Що треба зробити на Воздвиження Хреста Господнього-2021
- На Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста треба обов'язково відвідати храм. Помоліться за себе і своїх рідних. Під час молитви попросіть у Господа здоров'я та міцності духу.
- На Воздвиження необхідно виконати обряд освячення будинку. Зазвичай купують три свічки, якими хрестять кути оселі, читаючи при цьому молитву. Наносять хрест на двері, якими заходять у дім.
- У це свято дітям дарують срібні й золоті хрестики, які перед врученням освячують на службі божій. Вірять, що подарований хрестик буде оберігати дитину від небезпек і хвороб.
Що можна робити на Воздвиження Хреста Господнього 2021 / Фото Pixabay
Що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього-2021
- У свято Воздвиження Хреста Господнього оголошується одноденний піст, тож у нього заборонено вживати яйця, м'ясні і молочні продукти.
- Під суворою забороною у цей особливий день залишається важка фізична праця. На Воздвиження не варто прибирати і займатись рукоділлям.
- Цього дня краще не розпочинати нових справ. Розберіться із старими дорученнями й завданнями, а тоді плануйте інші.
- Не ображайте нікого у свято, а всім тим, хто вам насолив – простіть. Негативні емоції притягують лише агресію і точно не вирішать проблем.