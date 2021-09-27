Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать в один из 12 крупнейших церковных праздников

Каждый год в конце сентября верующие встречают большой праздник – Воздвижение Креста Господня. В 326 году н. э. христиане нашли крест Иисуса, на котором он был распят. Святыня долгое время считалась утраченной, ведь после смерти Спасителя язычники хотели уничтожить любую память о нем, поэтому спрятали крест, а гроб Божий засыпали землей.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня православная церковь отмечает 27 сентября. В этот день в храмах проводят праздничные литургии, где совершают обряд торжественного поднятия креста, как когда-то в древности, из-под земли поднимали крест Сына Божьего.

Кстати Теплые картинки-поздравления с Воздвижением Креста Господня-2021

Согласно писаниям, Крест Господень нашли мать императора Константина Елена и Иерусалимский епископ Макарий. Сначала они отыскали пещеру, где похоронили Христа, а потом неподалеку от Гроба Господня увидели три креста.



Воздвижение Креста Господня: кто нашел святыню / Фото Pixabay

Вместе с Еленой и Макарием на раскопках была больная женщина, она подошла к одному из крестов и положила на него руку. Случилось чудо – недуг женщины отошел, и все поняли, что наконец нашли ту самую святыню.

Что надо сделать на Воздвижение Креста Господня-2021

На Воздвижение Честного и Животворящего Креста надо обязательно посетить храм. Помолитесь за себя и своих родных. Во время молитвы попросите у Господа здоровья и крепости духа.

На Воздвижение необходимо выполнить обряд освящения дома. Обычно покупают три свечи, которыми крестят углы дома, читая при этом молитву. Наносят крест на двери, через которые заходят в дом.

В этот праздник детям дарят серебряные и золотые крестики, которые перед вручением освящают на службе Божьей. Верят, что подаренный крестик будет оберегать ребенка от опасностей и болезней.



Что можно делать на Воздвижение Креста Господня 2021 / Фото Pixabay

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня-2021