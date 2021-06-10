Христиане празднуют Вознесение, чтобы вспомнить земную жизнь Спасителя и его путь. Согласно Библии, когда Иисус поднимался на небо, с ним были два ангела, которые сообщили собравшимся, что Христос уходит не навсегда. Ангелы рассказали людям, что Христос второй раз придет на землю и будет судить всех людей – живых и мертвых.

К слову Выходные в июне 2021: сколько дней будут отдыхать жители Украины

Праздник Вознесения означает не только возврат Иисуса к Святому Отцу и окончание его земного пути, но и определяет глубокую философию – переход материального в духовное, отречение от земного человеческого облика и обретение чего-то высшего, святого.

Что можно делать на Вознесение Господне

Прежде всего в этот святой день необходимо посетить Литургию. На Вознесение в храмах проводятся особые литургии, где надо морально очиститься и помолиться за спасение своей души.

По традиции, в этот день устраивали пиршества. Люди верили, что кроме гостей к ним может прийти Христос.



Что можно и нельзя делать на Вознесение 2021

Что нельзя делать на Вознесение Господне