Християни святкують Вознесіння, аби пригадати земне життя Спасителя і його нелегкий шлях. Згідно з Біблією, коли Ісус підіймався на небо, з ним були два янголи, які сповістили усім присутнім, що Христос йде не назавжди. Ангели розповіли людям, що Христос вдруге прийде на землю й буде судити усіх людей – живих і мертвих.

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Свято Вознесіння Господнього означає не лише повернення Ісуса до Святого Отця й закінчення його земного шляху, а й окреслює глибоку філософію – перехід матеріального у духовне, відречення від земної людської подоби й набуття чогось вищого, святого.

Що можна робити на Вознесіння Господнє

Перш за все у цей святий день необхідно відвідати Службу Божу. На Вознесіння у храмах проводяться особливі Літургії, де треба морально очиститись і помолитись за спасіння своєї душі.

За традицією, у цей день влаштовували гостини. Люди вірили, що окрім гостей до них може завітати Христос.



Що можна і не можна робити на Вознесіння 2021

Що не можна робити на Вознесіння Господнє