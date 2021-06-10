Християни святкують Вознесіння, аби пригадати земне життя Спасителя і його нелегкий шлях. Згідно з Біблією, коли Ісус підіймався на небо, з ним були два янголи, які сповістили усім присутнім, що Христос йде не назавжди. Ангели розповіли людям, що Христос вдруге прийде на землю й буде судити усіх людей – живих і мертвих.
До слова Вихідні у червні 2021: скільки днів будуть відпочивати жителі України
Свято Вознесіння Господнього означає не лише повернення Ісуса до Святого Отця й закінчення його земного шляху, а й окреслює глибоку філософію – перехід матеріального у духовне, відречення від земної людської подоби й набуття чогось вищого, святого.
Що можна робити на Вознесіння Господнє
- Перш за все у цей святий день необхідно відвідати Службу Божу. На Вознесіння у храмах проводяться особливі Літургії, де треба морально очиститись і помолитись за спасіння своєї душі.
- За традицією, у цей день влаштовували гостини. Люди вірили, що окрім гостей до них може завітати Христос.
Що можна і не можна робити на Вознесіння 2021
Що не можна робити на Вознесіння Господнє
- У це велике свято заборонена фізична робота, а також шиття, в'язання чи будь-яке інше рукоділля.
- На Вознесіння люди припиняють вітатись словами "Христос Воскрес", адже цього дня з храмів виносять Плащаницю.
- Забороняється лаятися, сваритися та заповнювати свої думки негативом.
- Не можна в цей день викидати сміття, чи тримати в бруді та безладі свій будинок. За повір'ям, сьогодні Христос може зайти в будь-який будинок.
- Також вважають, що на Вознесіння заборонено турбувати землю. Не можна нею кидатись, стрибати по ній.