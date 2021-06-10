Чтим Вознесение Господне: что можно и нельзя делать в этот большой христианский праздник

Вознесения Иисуса Христа на небо является одним из 12 самых больших праздников христианства. В этом году светлое событие верующие чествуют 10 июня. На 40-й день после Воскресения Иисус простился с учениками и матерью, и на Масличной горе поднялся в небеса, где воссел одесную Отца. День Вознесения является чрезвычайно важным событием, поэтому стоит знать, что нельзя делать в этот праздник.
Христиане празднуют Вознесение, чтобы вспомнить земную жизнь Спасителя и его путь. Согласно Библии, когда Иисус поднимался на небо, с ним были два ангела, которые сообщили собравшимся, что Христос уходит не навсегда. Ангелы рассказали людям, что Христос второй раз придет на землю и будет судить всех людей – живых и мертвых.
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Праздник Вознесения означает не только возврат Иисуса к Святому Отцу и окончание его земного пути, но и определяет глубокую философию – переход материального в духовное, отречение от земного человеческого облика и обретение чего-то высшего, святого.
Что можно делать на Вознесение Господне
- Прежде всего в этот святой день необходимо посетить Литургию. На Вознесение в храмах проводятся особые литургии, где надо морально очиститься и помолиться за спасение своей души.
- По традиции, в этот день устраивали пиршества. Люди верили, что кроме гостей к ним может прийти Христос.
Что можно и нельзя делать на Вознесение 2021
Что нельзя делать на Вознесение Господне
- В этот великий праздник запрещена физическая работа, а также шитье, вязание или любое другое рукоделие.
- На Вознесение люди прекращают здороваться словами "Христос Воскрес", ведь в этот день из храмов выносят Плащаницу.
- Запрещается ругаться, ссориться и заполнять свои мысли негативом.
- Нельзя в этот день выбрасывать мусор, держать в грязи и беспорядке свой дом. По поверью, сегодня Христос может зайти в любой дом.
- Также считают, что на Вознесение запрещено беспокоить землю. Нельзя бросаться землей, прыгать по ней.