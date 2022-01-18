Вечер перед Крещением – торжественное время для каждого христианина. В праздник каждый верующий должен переосмыслить все свои поступки и очиститься от грехов, чтобы почтительно встретить Крещение. В этот день хозяйки готовят праздничный ужин, главным блюдом которого является кутья.

К слову Второй Святой вечер: традиции празднования вечер перед Крещением

Что нельзя делать на Второй Святой вечер-2022

В праздник лучше воздержаться от шумных вечеринок и гостей. Проведите Крещенский Святой вечер в покое.

Нельзя переедать и употреблять много алкоголя.

Перед ужином лучше ничего не есть и соблюдать пост.

Не стоит в этот день грустить и тем более плакать.



Что нельзя делать на Второй Святой вечер 2022