Вечер перед Крещением – торжественное время для каждого христианина. В праздник каждый верующий должен переосмыслить все свои поступки и очиститься от грехов, чтобы почтительно встретить Крещение. В этот день хозяйки готовят праздничный ужин, главным блюдом которого является кутья.

К слову Второй Святой вечер: традиции празднования вечер перед Крещением

Что нельзя делать на Второй Святой вечер-2022

  • В праздник лучше воздержаться от шумных вечеринок и гостей. Проведите Крещенский Святой вечер в покое.
  • Нельзя переедать и употреблять много алкоголя.
  • Перед ужином лучше ничего не есть и соблюдать пост.
  • Не стоит в этот день грустить и тем более плакать.

Що не можна робити на Другий Святвечір 2022
Что нельзя делать на Второй Святой вечер 2022

  • Говорят, что именно в этот день нельзя заниматься стиркой, ведь это может осквернить воду.
  • Избегайте конфликтов и ссор.
  • На Второй Святой вечер нельзя покидать дом или выходить далеко за его пределы.