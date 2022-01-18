Надвечір'я Хрещення – врочистий час для кожного християнина. У свято кожен вірянин має переосмислити всі свої вчинки й очиститись від гріхів, аби шанобливо зустріти Водохреща. Цього дня господині готують святкову вечерю, головною стравою якої є кутя.
До слова Другий Святий вечір: традиції святкування надвечір'я Водохреща
Що не можна робити на Другий Святвечір-2022
- У свято краще утриматись від гучних вечірок і гостин. Проведіть Водохресний Святвечір у спокої.
- Не можна переїдати і вживати багато алкоголю.
- Перед вечерею краще нічого не їсти й дотриматись посту.
- Не варто цього дня сумувати і тим більше плакати.
Що не можна робити на Другий Святвечір 2022
- Кажуть, що саме у цей день не можна займатись пранням, адже це може осквернити воду.
- Уникайте конфліктів і сварок.
- На Другий Святвечір не можна покидати дім чи виходити далеко за його межі.