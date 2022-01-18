Что нельзя делать на Второй Святой вечер-2022
18 января 2022 , 07:36Читати новину українською
Источник:24 канал
18 января в Украине празднуют Второй Святой вечер. Праздник отмечают накануне Крещения, поэтому к нему люди готовятся по-особенному.
Вечер перед Крещением – торжественное время для каждого христианина. В праздник каждый верующий должен переосмыслить все свои поступки и очиститься от грехов, чтобы почтительно встретить Крещение. В этот день хозяйки готовят праздничный ужин, главным блюдом которого является кутья.
К слову Второй Святой вечер: традиции празднования вечер перед Крещением
Что нельзя делать на Второй Святой вечер-2022
- В праздник лучше воздержаться от шумных вечеринок и гостей. Проведите Крещенский Святой вечер в покое.
- Нельзя переедать и употреблять много алкоголя.
- Перед ужином лучше ничего не есть и соблюдать пост.
- Не стоит в этот день грустить и тем более плакать.
Что нельзя делать на Второй Святой вечер 2022
- Говорят, что именно в этот день нельзя заниматься стиркой, ведь это может осквернить воду.
- Избегайте конфликтов и ссор.
- На Второй Святой вечер нельзя покидать дом или выходить далеко за его пределы.