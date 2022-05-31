Выходные в июне 2022: сколько дней будут отдыхать украинцы в военное положение

31 мая 2022 , 15:00
Читати новину українською

Обычно с началом лета люди по всему миру планируют отпуска, строят планы на долгие выходные и проводят время на улице, пока не стемнеет. Но июнь 2022 года в Украине не будет таким, как раньше. Это касается и выходных.

В июне 2022 года у украинцев будет меньше выходных, чем обычно. Традиционные для мирного времени выходные 13 и 28 июня будут работать. Все из-за войны в Украине – соответствующее решение объяснили законом об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

К слову , у Украинцев будет меньше выходных в июне: все из-за войны

Поэтому если праздничный день выпадает на выходной на следующий день его не переносят. Следовательно, в этом году у украинцев нет выходных:

  • 13 июня (понедельник после Троицы);
  • 28 июня (День Конституции).

В общем, в июне 2022 года будет 8 официальных выходных, а работать придется 22 рабочих дня.

Что касается праздников, то Украина 2 июня будет отмечать христианский праздник Вознесения, 11 июня будет Троицкая поминальная суббота (Родительская суббота), 12 июня – праздник Троицы, а 20 июня – начало Петра. В конце месяца, 28 июня, будет государственный праздник – День Конституции Украины.


Конституция Украины / Фото из открытых источников

Календарь праздников в июне 2022

  • 1 июня – День защиты детей, Всемирный день родителей
  • 2 июня – Вознесение Господне
  • 4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов
  • 5 июня – День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Всемирный день окружающей среды
  • 6 июня – День журналиста
  • 8 июня – Всемирный день океанов
  • 9 июня – Международный день друзей
  • 12 июня – День работников легкой промышленности, Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка, Троица
  • 14 июня – Всемирный день донора
  • 15 июня – День защиты пожилых людей
  • 16 июня – Международный день семейных денежных переводов
  • 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
  • 18 июня – День участкового инспектора полиции
  • 19 июня – День медицинского работника, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, День фермера, День отца
  • 20 июня – Всемирный день беженцев
  • 21 июня – День летнего солнцестояния
  • 22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине
  • 23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины
  • 25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины
  • 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконное обращение
  • 28 июня – День Конституции Украины
Автор: Уляна Журба