Февраль является последним и самым коротким месяцем зимы, который насчитывает всего 28 дней. Согласно календарю, 20 дней этого месяца являются рабочими, а на остальных 8 приходятся выходные – это субботы и воскресенья.

Источник: 24 канал

Государственных праздников в месяце феврале нет, поэтому официальных выходных, установленных законодательством, не предусматривается. Тем не менее, февраль богат и другими выдающимися днями, которые отмечаются во всем мире.

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Официальные выходные дни в феврале 2021



Официальные выходные дни: февраль 2021 / Инфографика 24 канала

Календарь праздничных дней в феврале 2021

2 февраля – День сурка;

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака;

7 февраля – День балета;

9 февраля – День стоматолога;

12 февраля – Китайский Новый год;

13 февраля – Всемирный день радио;



Выходные дни: февраль 2021 / Pixabay