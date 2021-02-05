Выходные в феврале 2021: сколько дней будут отдыхать украинцы
Февраль является последним и самым коротким месяцем зимы, который насчитывает всего 28 дней. Согласно календарю, 20 дней этого месяца являются рабочими, а на остальных 8 приходятся выходные – это субботы и воскресенья.
Источник: 24 канал
Государственных праздников в месяце феврале нет, поэтому официальных выходных, установленных законодательством, не предусматривается. Тем не менее, февраль богат и другими выдающимися днями, которые отмечаются во всем мире.
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Официальные выходные дни в феврале 2021
Официальные выходные дни: февраль 2021 / Инфографика 24 канала
Календарь праздничных дней в феврале 2021
- 2 февраля – День сурка;
- 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака;
- 7 февраля – День балета;
- 9 февраля – День стоматолога;
- 12 февраля – Китайский Новый год;
- 13 февраля – Всемирный день радио;
Выходные дни: февраль 2021 / Pixabay
- 14 февраля – День святого Валентина;
- 15 февраля – Сретение Господне;
- 19 февраля – День государственного герба Украины;
- 20 февраля – День памяти Героев Небесной Сотни;
- 21 февраля – Международный день родного языка.
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