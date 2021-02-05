Вихідні у лютому 2021: скільки днів відпочиватимуть українці
Лютий є останнім та найкоротшим місяцем зими, який налічує всього 28 днів. Згідно до календаря, 20 днів цього місяця є робочими, а на інших 8 припадають вихідні — це суботи й неділі.
Джерело: 24 канал
Державних свят у місяці лютому немає, тож офіційних вихідних, встановлених законодавством, не передбачується. Проте, лютий є багатим й на інші визначні дні, які відзначаються у всьому світі.
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Офіційні вихідні дні в лютому 2021
Офіційні вихідні дні: лютий 2021 / Інфографіка 24 каналу
Календар святкових днів у лютому 2021
- 2 лютого – День бабака;
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;
- 7 лютого – День балету;
- 9 лютого – День стоматолога;
- 12 лютого – Китайський Новий рік;
- 13 лютого – Всесвітній День радіо;
Вихідні дні: лютий 2021 / Pixabay
- 14 лютого – День святого Валентина;
- 15 лютого – Стрітення Господнє;
- 19 лютого – День державного герба України;
- 20 лютого – День пам'яті Героїв Небесної Сотні;
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови.
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