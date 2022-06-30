Обычно в июле насчитывается 31 день. В этом году в месяце украинцев ждет 21 рабочий день, а также 10 дней выходных – это субботы и воскресенья. Хотя июль и богат разнообразными праздниками, государственные выходные в нем не предусмотрены. Особенно в военное положение.

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Официальные выходные в июле 2022

Несмотря на то, что в июле верующие Украины празднуют два больших праздника – это Рождество святого Иоанна Предтечи или Ивана Купала (7 июля) и День святых апостолов Петра и Павла (12 июля), государственных выходных не предусмотрено.

Выходные в июле 2022
Выходные в июле 2022 года / Фото Unsplash

Календарь государственных праздников в июле 2022

  • 1 июля – День архитектуры Украины
  • 2 июля – День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста
  • 3 июля – День Военно-морских сил Украины (День флота Украины), День работников морского и речного флота
  • 4 июля – День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины
  • 6 июля – Всемирный день поцелуя, День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
  • 7 июля – День работника природно-заповедного дела, Всемирный день шоколада
  • 10 июля – День рыбака
  • 11 июля – Всемирный день народонаселения
  • 12 июля – Всемирный день бортпроводника
  • 15 июля – День украинских миротворцев
  • 16 июля – День бухгалтера
  • 18 июля – День металлурга, Международный день Нельсона Манделы
  • 20 июля – Международный день шахмат
  • 25 июля – День зубной техника
  • 26 июля – День парашютиста
  • 28 июля – Международный день борьбы с гепатитами, День PR-специалиста, День крещения Киевской Руси
  • 29 июля – День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины
  • 30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы, День системного администратора
  • 31 июля – День работников торговли

Выходные в июле 2022
Выходные и праздники в июле 2022 года / Фото Unsplash

Календарь религиозных праздников в июле 2022

  • 6 июля – Празднование Владимирской (Вышгородской) иконы Божией Матери
  • 7 июля – Рождество Святого Иоанна Предтечи / Ивана Купала
  • 12 июля – День Святых Апостолов Петра и Павла
  • 15 июля – Уложение Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
  • 23 июля – Преподобного Антония Киево-Печерского
  • 24 июля – День Святой княгини Ольги
  • 26 июля – День собора Архангела Гавриила
  • 28 июля – День Крещения Руси, День великого князя Владимира, Собор Киевских Святых
  • 30 июля – Святогорской иконы Божией Матери