Обычно в июле насчитывается 31 день. В этом году в месяце украинцев ждет 21 рабочий день, а также 10 дней выходных – это субботы и воскресенья. Хотя июль и богат разнообразными праздниками, государственные выходные в нем не предусмотрены. Особенно в военное положение.
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Официальные выходные в июле 2022
Несмотря на то, что в июле верующие Украины празднуют два больших праздника – это Рождество святого Иоанна Предтечи или Ивана Купала (7 июля) и День святых апостолов Петра и Павла (12 июля), государственных выходных не предусмотрено.
Выходные в июле 2022 года / Фото Unsplash
Календарь государственных праздников в июле 2022
- 1 июля – День архитектуры Украины
- 2 июля – День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста
- 3 июля – День Военно-морских сил Украины (День флота Украины), День работников морского и речного флота
- 4 июля – День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины
- 6 июля – Всемирный день поцелуя, День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
- 7 июля – День работника природно-заповедного дела, Всемирный день шоколада
- 10 июля – День рыбака
- 11 июля – Всемирный день народонаселения
- 12 июля – Всемирный день бортпроводника
- 15 июля – День украинских миротворцев
- 16 июля – День бухгалтера
- 18 июля – День металлурга, Международный день Нельсона Манделы
- 20 июля – Международный день шахмат
- 25 июля – День зубной техника
- 26 июля – День парашютиста
- 28 июля – Международный день борьбы с гепатитами, День PR-специалиста, День крещения Киевской Руси
- 29 июля – День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины
- 30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы, День системного администратора
- 31 июля – День работников торговли
Выходные и праздники в июле 2022 года / Фото Unsplash
Календарь религиозных праздников в июле 2022
- 6 июля – Празднование Владимирской (Вышгородской) иконы Божией Матери
- 7 июля – Рождество Святого Иоанна Предтечи / Ивана Купала
- 12 июля – День Святых Апостолов Петра и Павла
- 15 июля – Уложение Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
- 23 июля – Преподобного Антония Киево-Печерского
- 24 июля – День Святой княгини Ольги
- 26 июля – День собора Архангела Гавриила
- 28 июля – День Крещения Руси, День великого князя Владимира, Собор Киевских Святых
- 30 июля – Святогорской иконы Божией Матери