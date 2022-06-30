Обычно в июле насчитывается 31 день. В этом году в месяце украинцев ждет 21 рабочий день, а также 10 дней выходных – это субботы и воскресенья. Хотя июль и богат разнообразными праздниками, государственные выходные в нем не предусмотрены. Особенно в военное положение.

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Официальные выходные в июле 2022

Несмотря на то, что в июле верующие Украины празднуют два больших праздника – это Рождество святого Иоанна Предтечи или Ивана Купала (7 июля) и День святых апостолов Петра и Павла (12 июля), государственных выходных не предусмотрено.



Выходные в июле 2022 года / Фото Unsplash

Календарь государственных праздников в июле 2022

1 июля – День архитектуры Украины

2 июля – День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста

3 июля – День Военно-морских сил Украины (День флота Украины), День работников морского и речного флота

4 июля – День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины

6 июля – Всемирный день поцелуя, День войск ПВО Вооруженных Сил Украины

7 июля – День работника природно-заповедного дела, Всемирный день шоколада

10 июля – День рыбака

11 июля – Всемирный день народонаселения

12 июля – Всемирный день бортпроводника

15 июля – День украинских миротворцев

16 июля – День бухгалтера

18 июля – День металлурга, Международный день Нельсона Манделы

20 июля – Международный день шахмат

25 июля – День зубной техника

26 июля – День парашютиста

28 июля – Международный день борьбы с гепатитами, День PR-специалиста, День крещения Киевской Руси

29 июля – День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины

30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы, День системного администратора

31 июля – День работников торговли



Выходные и праздники в июле 2022 года / Фото Unsplash

Календарь религиозных праздников в июле 2022