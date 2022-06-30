Традиційно у липні налічується 31 день. Цього року у місяці на українців чекає 21 робочий день, а також 10 днів вихідних – це суботи і неділі. Хоч липень і багатий на різноманітні свята, державних вихідних у ньому не передбачено. Особливо, у воєнний стан.

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Офіційні вихідні у липні 2022

Попри те, що у липні віряни України святкують два великих свята – це Різдво святого Іоанна Предтечі або ж Івана Купала (7 липня) та День святих апостолів Петра й Павла (12 липня), державних вихідних не передбачено.

Вихідні у липні 2022
Вихідні у липні 2022 / Фото Unsplash

Календар державних свят у липні 2022

  • 1 липня – День архітектури України
  • 2 липня – День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста
  • 3 липня – День Військово-морських сил України (День флоту України), День працівників морського і річкового флоту
  • 4 липня – День Національної поліції України, День судового експерта України
  • 6 липня – Всесвітній день поцілунку, День військ ППО Збройних Сил України
  • 7 липня – День працівника природно-заповідної справи, Всесвітній день шоколаду
  • 10 липня – День рибалки
  • 11 липня – Всесвітній день народонаселення
  • 12 липня – Всесвітній день бортпровідника
  • 15 липня – День українських миротворців
  • 16 липня – День бухгалтера
  • 18 липня – День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели
  • 20 липня – Міжнародний день шахів
  • 25 липня – День зубного техніка
  • 26 липня – День парашутиста
  • 28 липня – Міжнародний день боротьби з гепатитами, День PR-спеціаліста, День хрещення Київської Русі
  • 29 липня – День Сил спеціальних операцій Збройних сил України
  • 30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Міжнародний день дружби, День системного адміністратора
  • 31 липня – День працівників торгівлі

Вихідні у липні 2022
Вихідні і свята в липні 2022 / Фото Unsplash

Календар релігійних свят у липні 2022

  • 6 липня – Святкування Володимирської (Вишгородської) ікони Божої Матері
  • 7 липня – Різдво Святого Іоанна Предтечі / Івана Купала
  • 12 липня – День Святих апостолів Петра і Павла
  • 15 липня – Покладання Чесної Різи Пресвятої Богородиці у Влахерні
  • 23 липня – Преподобного Антонія Києво-Печерського
  • 24 липня – День Святої княгині Ольги
  • 26 липня – День собору Архангела Гавриїла
  • 28 липня – День Хрещення Русі, День великого князя Володимира, Собор Київських Святих
  • 30 липня – Святогірської ікони Божої Матері