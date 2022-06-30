Традиційно у липні налічується 31 день. Цього року у місяці на українців чекає 21 робочий день, а також 10 днів вихідних – це суботи і неділі. Хоч липень і багатий на різноманітні свята, державних вихідних у ньому не передбачено. Особливо, у воєнний стан.

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Офіційні вихідні у липні 2022

Попри те, що у липні віряни України святкують два великих свята – це Різдво святого Іоанна Предтечі або ж Івана Купала (7 липня) та День святих апостолів Петра й Павла (12 липня), державних вихідних не передбачено.



Вихідні у липні 2022 / Фото Unsplash

Календар державних свят у липні 2022

1 липня – День архітектури України

2 липня – День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста

3 липня – День Військово-морських сил України (День флоту України), День працівників морського і річкового флоту

4 липня – День Національної поліції України, День судового експерта України

6 липня – Всесвітній день поцілунку, День військ ППО Збройних Сил України

7 липня – День працівника природно-заповідної справи, Всесвітній день шоколаду

10 липня – День рибалки

11 липня – Всесвітній день народонаселення

12 липня – Всесвітній день бортпровідника

15 липня – День українських миротворців

16 липня – День бухгалтера

18 липня – День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели

20 липня – Міжнародний день шахів

25 липня – День зубного техніка

26 липня – День парашутиста

28 липня – Міжнародний день боротьби з гепатитами, День PR-спеціаліста, День хрещення Київської Русі

29 липня – День Сил спеціальних операцій Збройних сил України

30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Міжнародний день дружби, День системного адміністратора

31 липня – День працівників торгівлі



Вихідні і свята в липні 2022 / Фото Unsplash

Календар релігійних свят у липні 2022