Традиційно у липні налічується 31 день. Цього року у місяці на українців чекає 21 робочий день, а також 10 днів вихідних – це суботи і неділі. Хоч липень і багатий на різноманітні свята, державних вихідних у ньому не передбачено. Особливо, у воєнний стан.
До речі Аномальна спека та дефіцит опадів: якою буде погода влітку
Офіційні вихідні у липні 2022
Попри те, що у липні віряни України святкують два великих свята – це Різдво святого Іоанна Предтечі або ж Івана Купала (7 липня) та День святих апостолів Петра й Павла (12 липня), державних вихідних не передбачено.
Вихідні у липні 2022 / Фото Unsplash
Календар державних свят у липні 2022
- 1 липня – День архітектури України
- 2 липня – День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста
- 3 липня – День Військово-морських сил України (День флоту України), День працівників морського і річкового флоту
- 4 липня – День Національної поліції України, День судового експерта України
- 6 липня – Всесвітній день поцілунку, День військ ППО Збройних Сил України
- 7 липня – День працівника природно-заповідної справи, Всесвітній день шоколаду
- 10 липня – День рибалки
- 11 липня – Всесвітній день народонаселення
- 12 липня – Всесвітній день бортпровідника
- 15 липня – День українських миротворців
- 16 липня – День бухгалтера
- 18 липня – День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели
- 20 липня – Міжнародний день шахів
- 25 липня – День зубного техніка
- 26 липня – День парашутиста
- 28 липня – Міжнародний день боротьби з гепатитами, День PR-спеціаліста, День хрещення Київської Русі
- 29 липня – День Сил спеціальних операцій Збройних сил України
- 30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Міжнародний день дружби, День системного адміністратора
- 31 липня – День працівників торгівлі
Вихідні і свята в липні 2022 / Фото Unsplash
Календар релігійних свят у липні 2022
- 6 липня – Святкування Володимирської (Вишгородської) ікони Божої Матері
- 7 липня – Різдво Святого Іоанна Предтечі / Івана Купала
- 12 липня – День Святих апостолів Петра і Павла
- 15 липня – Покладання Чесної Різи Пресвятої Богородиці у Влахерні
- 23 липня – Преподобного Антонія Києво-Печерського
- 24 липня – День Святої княгині Ольги
- 26 липня – День собору Архангела Гавриїла
- 28 липня – День Хрещення Русі, День великого князя Володимира, Собор Київських Святих
- 30 липня – Святогірської ікони Божої Матері