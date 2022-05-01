Государственная служба по труду отметила, что 1 и 9 мая в Украине не будут выходными днями.

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Если праздничный день выпадал на выходной, то его переносили на понедельник. Таким образом у украинцев выпадало три затяжных выходных. В 2022 году 1 мая приходится на воскресенье, 2 мая – не будет выходным, а рабочим днем.

Соответственно 9 мая, которое приходится в понедельник, также не будет выходным, а первым рабочим днем. В условиях военного времени эти дни не будут выходными днями.

"Статьей 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней. Поэтому 2 мая и 9 мая – обычные рабочие дни, работа в которые оплачиваются в обычном порядке", – говорится в заявлении государственной службы по вопросам труда.

Всего в мае украинцы будут 22 рабочих дня и 9 выходных дней.



В 2022 году у украинцев не будет дополнительных выходных

Календарь событий в мае 2022 года.

1 мая – День труда, День Львова;

3 мая – День кондитера;

4 мая – Международный день пожарных;

5 мая – Всемирный день акушерки;

7 мая – День радио, День Ивано-Франковска;

8 мая – День памяти жертв Второй мировой войны;

10 мая – День матери;

12 мая – Всемирный день медицинских сестер;

15 мая – Международный день семей, День памяти жертв политических репрессий, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа;

18 мая – Международный день музеев;

19 мая – День вышиванки;

20 мая – Всемирный день травматолога, День банковских работников Украины;

21 мая – День Европы;

24 мая – День Кирилла и Мефодия;

25 мая – День пропавших без вести детей, День филолога, Международный день рассеянного склероза;

29 мая – День города Киева;

31 мая – Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок.