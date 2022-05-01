Державна служба з питань праці зазначила, що 1 та 9 травня в Україні не будуть вихідними днями.

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Якщо святковий день припадав на вихідний, то його переносили на понеділок. Таким чином в українців випадало три затяжних вихідних. У 2022 році 1 травня припадає на неділю, тож 2 травня – не буде вихідним, а робочим днем.

Відповідно 9 травня, яке припадає в понеділок також не буде вихідним, а першим робочим днем. В умовах воєнного часу ці дні не будуть вихідними днями.

"Статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових та неробочих днів. Тому 2 травня та 9 травня – звичайні робочі дні, робота в які оплачується у звичайному порядку", – йдеться у заяві державої служби з питань праці.

Загалом у травні українці матимуть 22 робочих дні та 9 вихідних днів.



У 2022 році в українців не буде додаткових вихідних

Календар подій у травні 2022

1 травня – День праці, День Львова;

3 травня – День кондитера;

4 травня – Міжнародний день пожежників;

5 травня – Всесвітній день акушерки;

7 травня – День радіо, День Івано-Франківська;

8 травня – День пам’яті жертв Другої світової війни;

10 травня – День матері;

12 травня – Всесвітній день медичних сестер;

15 травня – Міжнародний день сімей, День пам’яті жертв політичних репресій, Всесвітній день пам’яті людей, померлих від СНІДу;

18 травня – Міжнародний день музеїв;

19 травня – День вишиванки;

20 травня – Всесвітній день травматолога, День банківських працівників України;

21 травня – День Європи;

24 травня – День Кирила і Мефодія;

25 травня – День зниклих безвісти дітей, День філолога, Міжнародний день розсіяного склерозу;

29 травня – День міста Києва;

31 травня – Всесвтній день без тютюну, Всесвітній день блондинок.