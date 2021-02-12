Пятница, 12 февраля, по прогнозам астрологов является чрезвычайно сильным энергетическим днем. 12 февраля 2021 благоприятной будет визуализация самых сокровенных желаний. Это идеальный день, чтобы направить свою энергию на важные дела.

Зеркальная дата – 12.02.2021 окутана мистикой и скрывает в себе много секретов. Считают, что в такие "зеркальные" дни чрезвычайно благоприятным будет загадать желание и верят, что в ближайшее время оно обязательно сбудется. Стоит учесть, что эта дата содержит в себе ноль, единицу и двойку. Астрологи же утверждают, что такая правильная последовательность не случайно произошла в год Быка, ведь именно этому знаку присущи взвешенность и продуманность.

Кстати Китайский Новый год 2021: дата и как отмечают праздник

Особенность такой даты и в том, что на нее выпало празднование Китайского Нового года. Поэтому, сегодня можно попасть в открытые жизненные потоки, которые предоставят вам энергию и силы. А также, если думать в этот день позитивно, вы можете активизировать свой рост творческого развития и найти себя. Не надо забывать и о духовных практиках. Они помогут вам найти правильный путь в жизни и отыскать ответы на вопросы в настоящем и будущем.

Зеркальная дата – 12.02.2021

Если у вас тревожные мысли или есть вещи, которые вас беспокоят, то именно 12 февраля будет хорошим временем, чтобы решить все ваши жизненные невзгоды. Сегодня помиритесь с людьми, с которыми вы в конфликтах, отдайте долги и отпустите все негативы вашей жизни. Астрологи рассказывают, что этот день также благоприятен для просьбы помощи. Тем не менее, если человек попросит помощи только для себя, то он получит ее немного, если же попросит и для других, то на него устремится положительный поток энергии.

Как правильно загадать желание

Если у вас есть одно или несколько заветных мечтаний и желаний, то когда на часах будет ровно 20:02 и 20:20 – мысленно представьте себе то, о чем вы так сильно мечтаете. Таким образом вы активизируете в себе поток мыслей, который поможет вам в осуществлении всего желаемого.

Зеркальная дата 12.02.2021 – как загадать желание

Представьте себе, что-то, о чем вы так часто думаете – уже у вас есть: квартира, машина, любимый человек, любимая работа и т.д. Старайтесь представить себе все до малейших деталей. Если это какая-то вещь профантазируйте ее цвет или даже запах. Если представить трудно, то просто нарисуйте вашу мечту, смотрите на рисунок и верьте, что скоро это будет вашим. Повесьте или поставьте визуализированное желание на какое-то место, где вы всегда будете его видеть, и тогда успех гарантирован!