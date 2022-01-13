Щедрик, щедрик, щедрівочка: що не можна робити на Щедрий вечір-2022

13 січня, напередодні Старого Нового року, українці відзначають Щедрий вечір. Так як церква у цей день вшановує святу Меланію, то свято називають ще й Меланкою. В Україні Щедрий вечір святкують вже багато сторіч, тож за цей час у нашу культурну скарбницю встигло назбиратись чимало цікавих традицій.

Цікаво, що окрім 13 січня в Україні святкують ще один Щедрий вечір, який припадає на переддень Водохреща – 18 січня. Здебільшого його відзначають у західних областях.

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Щедрий вечір поєднує у собі і християнські, і язичницькі корені. Наші предки вірили, що у це свято необхідно як найбагатше прикрасити дім і приготувати дійсно "щедру" вечерю, аби в їхньому домі завжди були злагода і матеріальний достаток.

У подію заведено не лише влаштовувати гостини, а й ходити у гості самим. Люди навідувались до своєї рідні чи друзів і співали їм: "Щедрий вечір! Добрий вечір!". Надзвичайно популярними були і є щедрівки, які виконують переважно дівчата.

Також на Щедрий вечір влаштовувались мінівистави з участю молоді. Хлопця перевдягали у Василя (адже наступний день був святом Василія), а дівчину у Меланку.



Щедрий вечір 2022: традиції свята / Фото Pinterest

Що можна робити на Щедрий вечір-2022

На свято обов'язково треба приготувати "багату" кутю. Господині додавали до неї багато меду, горіхів, сухофруктів, родзинок.

Вірили, що "щедрою" вечерею у свято треба поділитись із домашніми тваринами, аби вони завжди були здоровими.

Не підтримати давню традицію щедрування у цей день буде гріхом. Тож, веселіться і співайте щедрівок.

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Що не можна робити на Щедрий вечір-2022