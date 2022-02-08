8 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

8 лютого 2022 , 08:32
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8 лютого в Україні святкують день Федора Студита. Цього дня люди згадували своїх померлих родичів і молились за їхній упокій.

Іменини 8 лютого святкує Федір.

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Прикмети 8 лютого

  • Вірили, що цього дня покійні родичі могли навідуватись до своїх будинків. Здавна люди вішали на двері гілочки горобини чи засушену кропиву, аби померлі не турбували їх.
  • Заметіль 8 лютого – холоди посиляться.
  • Погожий і ясний день вдався – скоро прийде весна.
  • Наснився покійник сьогодні – сходіть у церкву й помоліться за цю людину.

Що не можна робити 8 лютого

  • Краще не виходити з дому із настанням темряви.
  • Не рекомендується цього дня дивитися на небо, адже якщо ви побачите зірку, яка падає – це віщуватиме в майбутньому хворобу.
  • Не обговорюйте покійних людей.
Автор: Андріана Будиш