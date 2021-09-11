Церква вшановує Усікновення глави Івана Предтечі: що не можна робити у свято

Православні віряни вважають Івана Предтечу одним із мудріших святих. Люди настільки шанують Хрестителя, що за важливістю ставлять його постать на щабель нижче від Богоматері. До слова, Предтечею святого називають не просто так, адже саме він передрік прихід Спасителя у цей світ. Так, як свято Усікновення глави Івана Хрестителя є дуже важливим для церкви, варто знати, що не можна у нього робити.

Свято Усікновення Глави Івана Предтечі щорічно святкують 11 вересня. Згідно з біблійськими писаннями, святий Іван зазнав мученицької смерті ще за життя Христа, адже засуджував тодішню владу, на чолі якої стояв цар Ірод. На це свято у храмах проводяться врочисті молебні, де виносять ікону з зображенням Івана Хрестителя. Кожен вірянин може помолитись до святині і попросити у святого здоров'я, душевного спокою і мудрості.

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Усікновення глави Івана Предтечі-2021: історія свята

Після того, як Іван Предтеча здійснив обряд хрещення Ісуса Христа, його схопили й кинули у в'язницю за наказом царя Ірода Антипи. До речі, цей правитель був сином того самого царя Ірода, який шукав новонародженого Ісуса і наказав убити 14 тисяч вифлеємських немовлят. Святого Івана заарештували за те, що він викрив таємницю шлюбу Ірода Антипи та його дружини Іродіади.



Усікновення глави Іоанна Предтечі: історія свята

Річ у тім, що Антипа одружився на Іродіаді, коли вона ще була заміжньою за його зведеним братом Филипом. Почувши, що Хреститель все знає, цариця оскаженіла й просила Ірода убити святого. Цікаво, що сам Ірод Антипа дуже поважав Івана Предтечу і боявся народного осуду, тож спочатку не наважився на його вбивство і кинув Хрестителя у в'язницю, аби хоч якось догодити дружині.

За ґратами святий Іван провів майже рік, до настання дня народження Ірода. Для того, щоб відсвяткувати свій день, правитель влаштував помпезний банкет і запросив багато гостей. На святкування прийшла і донька Іродіади від першого шлюбу – Саломея. У якості подарунку дівчина представила вітчиму танок, який йому надзвичайно сподобався. Насолодившись граційними рухами Саломеї, Ірод у захваті сказав, що вона може просити у нього все, що хоче і він обіцяє, що виконає це.



Саломея з головою Івана Предтечі / Фото Getty Images

Тоді дівчина пішла радитись з матір'ю, що саме попросити у щедрого вітчима. Довго не думаючи, Іродіада відповіла: "Хай принесе тобі голову Івана Хрестителя". Повернувшись до Ірода, Саломея переказала прохання матері як своє і зажадала, аби цар виконав його негайно.

Засмутившись, Ірод виконав обіцянку й відтяв голову Предтечі, яку дівчині у доказ принесли на золотій таці. Після повідомлення про смерть Івана Хрестителя, до палацу з'їхалися його учні й забрали тіло святого, аби поховати його.

Подальша доля Іродіади, Ірода Антипи і Саломеї була трагічною. Саломія переходила взимку річку Сікоріс і провалилася під кригу. Лід оточив шию дівчини, а сама вона борсалась у холодній воді, ніби танцювала, як колись на банкеті у вітчима.

Голову її, відрізану гострою крижиною, принесли Іродові та Іродіаді, як і голову святого Івана Предтечі, а тіло її так і не знайшли. Аравійський цар Арефа вислав свої війська проти Ірода і завдав йому поразки. Римський імператор в гніві заслав Ірода разом з Іродіадою до Іспанії, де вони загинули.

Що не можна робити на Усікновення глави Іоанна Предтечі-2021

Люди вірили, що на Усікновення Глави Івана Предтечі заборонено користуватись гострими предметами, до прикладу ножиком, ножицями чи сокирою. Це все нагадуватиме про страту святого Івана, і праця з цими речами може принести нещастя цього дня.



Також у народі вважали, що не можна нарізати і вживати в їжу продукти округлої форми, оскільки вони нагадують образ голови.



Суворо заборонені будь-які веселощі, гучні гуляння і вечірки. Усікновення Глави Івана Предтечі прирівнюється до траурного дня.

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Що не можна робити на Усікновення глави Іоанна Хрестителя