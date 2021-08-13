Складаємо меню на час Успенського посту: календар харчування на кожен день

Успенський піст вважається одним із чотирьох багатоденних постів, які відзначаються у році. Церква встановила подію на честь великого християнського свята – Успіння Богородиці. Як і будь-який інший піст, Успенський піст запроваджений для оновлення людської душі, очищення тіла і думок від негативу. Тож, аби сконцентруватись на духовному, необхідно відмовитись від багатьох спокус, до прикладу, їжі.

У 2021 році Успенський піст розпочинається 14 серпня й триватиме 15 днів – до 28 серпня. У цей період заведено відмовлятись від окремої їжі – яєць, м'ясних і молочних продуктів. Для того, щоб притримання посту не нашкодило організму, церква склала спеціальний календар харчування, щоб кожен вірянин у цей період зміг отримати користь і для душі, і для тіла.

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Календар харчування в Успенський піст-2021 на кожен день

14 серпня (субота) – у Медовий Спас дозволено вживати гарячу їжу з додаванням масла чи олії. Можна готувати супи, каші й страви з картоплі, тушковані та печені овочі, гриби, хліб. Можна пити вино.



(субота) – у Медовий Спас дозволено вживати гарячу їжу з додаванням масла чи олії. Можна готувати супи, каші й страви з картоплі, тушковані та печені овочі, гриби, хліб. Можна пити вино. 15 серпня (неділя) – гаряча їжа з маслом, допускається трохи вина.



(неділя) – гаряча їжа з маслом, допускається трохи вина. 16 серпня (понеділок) – сухоїдіння. Можна вживати хліб, мед, горіхи, сирі фрукти й овочі, сухофрукти, пророщене зерно, компоти.



(понеділок) – сухоїдіння. Можна вживати хліб, мед, горіхи, сирі фрукти й овочі, сухофрукти, пророщене зерно, компоти. 17 серпня (вівторок) – пісна гаряча їжа без масла.



(вівторок) – пісна гаряча їжа без масла. 18 серпня (середа) – сухоїдіння.



(середа) – сухоїдіння. 19 серпня (четвер) – у Преображення Господнє вживають гарячу їжу без масла чи олії. У свято раціон можна поповнити рибою і вином.



(четвер) – у Преображення Господнє вживають гарячу їжу без масла чи олії. У свято раціон можна поповнити рибою і вином. 20 серпня (п'ятниця) – сухоїдіння.



Успенський піст 2021: меню / Фото Pixabay

21 серпня (субота) – гаряча їжа з маслом. Можна пити вино.



(субота) – гаряча їжа з маслом. Можна пити вино. 22 серпня (неділя) – гаряча їжа з маслом. Можна пити вино.



(неділя) – гаряча їжа з маслом. Можна пити вино. 23 серпня (понеділок) – сухоїдіння.



(понеділок) – сухоїдіння. 24 серпня (вівторок) – гаряча їжа без масла.



(вівторок) – гаряча їжа без масла. 25 серпня (середа) – сухоїдіння.



(середа) – сухоїдіння. 26 серпня (четвер) – гаряча їжа без масла.



(четвер) – гаряча їжа без масла. 27 серпня (п'ятниця) – сухоїдіння.

Що можна їсти в Успенський піст-2021

Основну частину продуктів вірян під час Успенського посту мають складати овочі, горіхи, гриби, фрукти і ягоди.



Що можна їсти в Успенський піст 2021 / Фото Pixabay

У понеділки, середи і п'ятниці Успенського посту християни мають дотримуватися сухоїдіння – дозволяються вода, хліб, сіль, фрукти та овочі в сирому вигляді, сухофрукти та горіхи.

У вівторки і четверги дозволяються гарячі страви без додавання олії й масла. У суботи і неділі віряни можуть вживати гарячу їжу з олією, а також можуть пити вино.

Окрім заборони на яйця, м'ясні і молочні продукти, під час посту треба зменшити вживання спецій, солі і смаженої їжі. Надайте перевагу тушкованим або вареним стравам.