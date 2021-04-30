Містична таємниця Вальпургієвої ночі: що означає свято

Щорічно у ніч з 30 квітня на 1 травня наступає магічна, особлива пора. Її назва – Вальпургієва ніч. Вірили, що цей у час відбуваються містичні речі і починає шаленіти нечиста сила. Однак, якою дійсно є історія Вальпургієвої ночі, її традиції, і що не варто робити у свято дізнавайтесь у матеріалі.

По-іншому Вальпургієву ніч називають Велесевою, однак початкова назва пішла від імені християнської святої Вальпургії – монахині, котра приїхала з Англії у Німеччину та заснувала там монастир.

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Історія та значення Вальпургієвої ночі

Ніч з 30 квітня на 1 травня ще у язичницькі часи вважалась одною із наймістичніших. Гадали, що саме у неї приходить весна й треба було водити хороводи навколо Травневого дерева, аби зустріти цю теплу пору року.



Вальпургієва ніч 2021: історія свята

Щодо святої Вальпургії, у честь якої названа подія, то вона походила з дуже знатної сім'ї, однак обрала шлях монахині. Свята стало одною з перших, хто був наділеним даром зцілювання, а також була захисницею моряків, вагітних жінок й оберігала від хворіб та катастроф.

Чому ж усі думають, що Вальпургієва ніч – це час злих духів та чаклунств? Здавна склалось повір'я, що у цей період на зловіщий шабаш злітаються всі відьми світу й роблять шкоду звичайним людям. Ці злі створіння задоюють худобу насмерть, накликають на цілі родини хвороби й прокляття, а також перешкоджають приходу весни. Для того, щоб відлякати відьом, розпалювали величезні багаття, світло й тепло, яких дуже лякало демонічних істот і злих духів.



На Вальпургієву ніч розпалювали вогнище

Обряд розпалювання вогнища на Вальпургієву ніч досі є популярним, але сучасні люди роблять це скоріш для розваги, ніж для того, щоб не дозволити відьмам себе скривдити.

Давні люди також вірили, що межа між потойбічним і реальним світом у цей час стає дуже тонкою. Окрім вогню, чародійної сили набувають і рослини, тож якщо зібрати тієї ночі правильні квіти чи трави – можна стати дуже щасливим.

Вальпургієва ніч відома й своїми полюваннями на відьом. У часи інквізиції жорстокої розправи зазнали тисячі жінок, які підозрювались у чаклунстві. Частіше, це були зовсім невинні люди.

Що не можна робити у Вальпургієву ніч 2021