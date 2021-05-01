Святкуємо світлий Великдень 2021: що не можна робити у велике свято

Після довгих підготовок й суворих обмежень, віряни стрічають на порозі таке очікуване свято Пасхи. Зловивши трішки ейфорії від закінчення Великого посту, ми хочемо розслабитись і можемо забути, що на таке велике свято як Воскресіння Христове також існують застороги й заборони, яких варто дотримуватись.
Не секрет, що Великдень є найбільшим святом християнства. У цей величний день все живе радіє й возвеличує Христа. Існують легенди, що саме на Пасху заблукалі душі віднаходять світло Боже й одразу попадають у рай, а молитви у цей час володіють величезною силою й здатні зцілювати найважчі хвороби.
Також читайте Святкуватимемо вдома: Садовий розповів, чому у Львові на Великдень не буде масових заходів
Що можна робити на Великдень 2021
- Обов'язковим на Великдень є відвідування церкви. Необхідно залучити всю сім'ю для візиту до храму, адже це зміцнить вашу родину і принесе у дім злагоду.
- Для того, щоб не проспати своє щастя на Пасху радять прокидатись удосвіта.
- Вірять, що на Великдень здійснюються усі бажання. Тож ви можете просити у Бога все, що забажаєте. Люди, які хочуть розбагатіти, вмиваються зі срібного посуду. А дівчата, які хочуть вийти заміж мають помолитись спеціальну молитву.
- Давайте милостиню усім, хто у вас її попросить. У цей день заборонено комусь відмовляти.
- Відвідайте сьогодні своїх рідних з великодніми гостинцями. Також, на Пасху є гарний звичай – треба скуштувати 12 пасок. Особливо, така традиція стосується незаміжніх дівчат, які хочуть знайти своє кохання.
Заборони на Пасху 2021 / Фото Pixabay
Що не можна робити на Великдень 2021
- Категорично заборонена будь-яка праця. Вважають, що з хатніми турботами від вас піде щастя.
- У це свято не можна ні з ким сваритись. Конфліктів і сперечань варто уникати, адже злі емоції погіршать вам здоров'я у майбутньому.
- Не можна викидати свячені продукти. Шкарлупу зі свяченого яйця треба спалити, а для того, щоб не викидати паску – краще нагодуйте нею пташок.
- Впродовж 40 днів після Великодня вважається гріхом проливати кров тварин, адже вони теж радіють Христовому Воскресінню і славлять Бога.
- Традиційно на Великдень не здійснюється таїнство вінчання.