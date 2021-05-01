Святкуємо світлий Великдень 2021: що не можна робити у велике свято

1 травня 2021 , 15:11
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Джерело:

24 канал

Після довгих підготовок й суворих обмежень, віряни стрічають на порозі таке очікуване свято Пасхи. Зловивши трішки ейфорії від закінчення Великого посту, ми хочемо розслабитись і можемо забути, що на таке велике свято як Воскресіння Христове також існують застороги й заборони, яких варто дотримуватись.

Не секрет, що Великдень є найбільшим святом християнства. У цей величний день все живе радіє й возвеличує Христа. Існують легенди, що саме на Пасху заблукалі душі віднаходять світло Боже й одразу попадають у рай, а молитви у цей час володіють величезною силою й здатні зцілювати найважчі хвороби.

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Що можна робити на Великдень 2021  

  • Обов'язковим на Великдень є відвідування церкви. Необхідно залучити всю сім'ю для візиту до храму, адже це зміцнить вашу родину і принесе у дім злагоду.
  • Для того, щоб не проспати своє щастя на Пасху радять прокидатись удосвіта.
  • Вірять, що на Великдень здійснюються усі бажання. Тож ви можете просити у Бога все, що забажаєте. Люди, які хочуть розбагатіти, вмиваються зі срібного посуду. А дівчата, які хочуть вийти заміж мають помолитись спеціальну молитву.
  • Давайте милостиню усім, хто у вас її попросить. У цей день заборонено комусь відмовляти.
  • Відвідайте сьогодні своїх рідних з великодніми гостинцями. Також, на Пасху є гарний звичай – треба скуштувати 12 пасок. Особливо, така традиція стосується незаміжніх дівчат, які хочуть знайти своє кохання.


Заборони на Пасху 2021 / Фото Pixabay

Що не можна робити на Великдень 2021

  • Категорично заборонена будь-яка праця. Вважають, що з хатніми турботами від вас піде щастя.
  • У це свято не можна ні з ким сваритись. Конфліктів і сперечань варто уникати, адже злі емоції погіршать вам здоров'я у майбутньому.
  • Не можна викидати свячені продукти. Шкарлупу зі свяченого яйця треба спалити, а для того, щоб не викидати паску –  краще нагодуйте нею пташок.
  • Впродовж 40 днів після Великодня вважається гріхом проливати кров тварин, адже вони теж радіють Христовому Воскресінню і славлять Бога.
  • Традиційно на Великдень не здійснюється таїнство вінчання.