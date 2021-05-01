Святкуємо світлий Великдень 2021: що не можна робити у велике свято

15:11

Після довгих підготовок й суворих обмежень, віряни стрічають на порозі таке очікуване свято Пасхи. Зловивши трішки ейфорії від закінчення Великого посту, ми хочемо розслабитись і можемо забути, що на таке велике свято як Воскресіння Христове також існують застороги й заборони, яких варто дотримуватись.