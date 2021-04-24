Заборони на Вербну Неділю: що категорично не можна робити у свято

За тиждень до Великодня ми відзначаємо свято Вербної неділі, яке припало на 25 квітня. Цієї неділі у храмах проводитимуться богослужіння, де священники розповідатимуть про славетний вхід Ісуса Христа у місто Єрусалим, а також всі охочі зможуть посвятити вербові гілочки. Що не можна робити у таке велике свято як Вербна Неділя дізнавайтесь у матеріалі.
Цього року, як і минулого віряни святкуватимуть Вербну Неділю в умовах карантину. Служителі храмів радять не ризикувати своїм життям й життям інших, й стверджують, що краще утриматись від відвідування церкви. Для того, щоб вшанувати свято, можна посвятити "котики" спеціальною молитвою самотужки, а Службу Божу послухати онлайн.
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Що можна робити на Вербну Неділю
- Обов'язково посвятіть вербові гілочки. Після обряду зберігайте їх 12 місяців, до приходу наступної Вербної Неділі. Тримайте "котики" у місці, де стоять ікони.
- У цей день усій родині потрібно зібратись разом на пісній вечері.
- Гарним звичаєм на Вербну Неділю вважається саджання кімнатних рослин. Вірять, що вони принесуть злагоду й благополуччя у дім.
Що можна і не можна робити на Вербну Неділю / Фото Pixabay
Що не можна робити на Вербну Неділю
- Не проводьте Вербну Неділю у самоті, адже це сімейне свято.
- Заборонено важко працювати, а також займатись рукоділлям і прибирати.
- Не сваріться ні з ким сьогодні. Конфлікти на Вербну Неділю лиш зіпсують вам настрій та стосунки з людьми.
- Не галасуйте і не влаштовуйте вечірок.
- Якщо ви хочете зрізати гілочки верби для освячення, то не обирайте дерева, що є поблизу кладовищ. Верба повинна бути здоровою, без хворих гілок.
- Не думайте сьогодні у негативному руслі. Зло притягує зло, тож задумайтесь чи потрібні вам погані емоції.