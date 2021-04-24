Заборони на Вербну Неділю: що категорично не можна робити у свято

За тиждень до Великодня ми відзначаємо свято Вербної неділі, яке припало на 25 квітня. Цієї неділі у храмах проводитимуться богослужіння, де священники розповідатимуть про славетний вхід Ісуса Христа у місто Єрусалим, а також всі охочі зможуть посвятити вербові гілочки. Що не можна робити у таке велике свято як Вербна Неділя дізнавайтесь у матеріалі.

Цього року, як і минулого віряни святкуватимуть Вербну Неділю в умовах карантину. Служителі храмів радять не ризикувати своїм життям й життям інших, й стверджують, що краще утриматись від відвідування церкви. Для того, щоб вшанувати свято, можна посвятити "котики" спеціальною молитвою самотужки, а Службу Божу послухати онлайн.

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Що можна робити на Вербну Неділю

Обов'язково посвятіть вербові гілочки. Після обряду зберігайте їх 12 місяців, до приходу наступної Вербної Неділі. Тримайте "котики" у місці, де стоять ікони.

У цей день усій родині потрібно зібратись разом на пісній вечері.

Гарним звичаєм на Вербну Неділю вважається саджання кімнатних рослин. Вірять, що вони принесуть злагоду й благополуччя у дім.



Що можна і не можна робити на Вербну Неділю / Фото Pixabay

Що не можна робити на Вербну Неділю