Водохреще є одним із найбільших релігійних свят, яке християни відзначають 19 січня. Вважається, що Хрещенням Господнім закінчується цикл різдвяних свят, тому воно є таким особливим. Що можна не можна робити на Водохреще – читайте у нашому матеріалі.

Одне з найбільш значущих православних свят – Водохреще, або його також називають Богоявленням. Тому існує безліч заборон, пов’язаних із цим днем.

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Що не можна робити на Водохреще

На Хрещення не можна лихословити і сваритися. Особливо, якщо ви перебуваєте близько до освяченої води або тримаєте її в руках. Вважається, що вона вбере увесь негатив і перестане бути цілющою.

На Водохреще категорично заборонено пліткувати, обманювати.

У цей день не можна плакати чи скаржитися. Вважається, що той, хто проливає сльози на Водохреще – буде плакати весь рік.

На Водохреще, як і на більшість релігійних свят, забороняється: в’язати, шити, прибирати, важко працювати. А особливо сувора заборона торкається прання.

На Хрещення не можна давати гроші в борг. І взагалі краще нічого не виносити з дому і не роздавати. Інакше весь рік будете жити в бідності.

Не можна пірнати в ополонку не помолившись.

Не набирайте святу воду брудним посудом. Ще одна заборона стосується пластику – водохресну воду у ньому зберігати не можна.



Що можна і не можна робити на Водохреще

Що можна робити на Водохреще