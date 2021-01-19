Водохреще 2021: що можна і не можна робити у свято
Водохреще є одним із найбільших релігійних свят, яке християни відзначають 19 січня. Вважається, що Хрещенням Господнім закінчується цикл різдвяних свят, тому воно є таким особливим. Що можна не можна робити на Водохреще – читайте у нашому матеріалі.
Одне з найбільш значущих православних свят – Водохреще, або його також називають Богоявленням. Тому існує безліч заборон, пов’язаних із цим днем.
Також читайте Привітання до Водохреще: святкові картинки
Що не можна робити на Водохреще
- На Хрещення не можна лихословити і сваритися. Особливо, якщо ви перебуваєте близько до освяченої води або тримаєте її в руках. Вважається, що вона вбере увесь негатив і перестане бути цілющою.
- На Водохреще категорично заборонено пліткувати, обманювати.
- У цей день не можна плакати чи скаржитися. Вважається, що той, хто проливає сльози на Водохреще – буде плакати весь рік.
-
На Водохреще, як і на більшість релігійних свят, забороняється: в’язати, шити, прибирати, важко працювати. А особливо сувора заборона торкається прання.
-
На Хрещення не можна давати гроші в борг. І взагалі краще нічого не виносити з дому і не роздавати. Інакше весь рік будете жити в бідності.
-
Не можна пірнати в ополонку не помолившись.
-
Не набирайте святу воду брудним посудом. Ще одна заборона стосується пластику – водохресну воду у ньому зберігати не можна.
Що можна і не можна робити на Водохреще
Що можна робити на Водохреще
- Однією найпопулярніших і відомих традицій є приготування святкової куті. Зазвичай, її готують з рису або пшениці з додаванням родзинок, маку, меду, кураги та чорносливу.
- Головною традицією є водне хрещення. Священник опускає в спеціальну ополонку хрест, тим самим освячує воду. Ополонка називається – Йордан, а вода в ній – велика Агіаса, що означає велика святиня.
- На Водохреще прийнято купатися в ополонках. За віруванням, вода в цей день ніколи не зашкодить, а навпаки дасть позитивну енергію та сили.
- У цей день прийнято вітатися: “Христос хрещається!”, а відповідати – “У річці Йордан”.
- 19 січня – останній день, коли можна ворожити. Потім гадати вже не можна, інакше це може погано вплинути на вашу долю.
Поділитися новиною