Коли українці відзначатимуть Водохреща-2022: дата свята

Хрещення Господнє закриває цикл зимових свят. У цей великий день люди освячують воду й самі занурюються у льодяну воду, аби вшанувати хрещення Господа Ісуса Христа.

Свято Хрещення Господнього має незмінну дату, тож у 2022 році християни святкуватимуть його 19 січня, яке випало на середу. На Водохреще закінчується період різдвяних святок, коли дівчата могли ворожити й дізнатись свою долю.

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Напередодні Водохреща запроваджений суворий піст, адже це дуже велике свято. Переддень Хрещення називають другим Святвечором й у нього не можна вживати м'яса, яєць й молочних продуктів. Традиційно у подію господині готують святкову вечерю й уся сім'я сідає за стіл лише з появою першої зірки на небі.



Коли Водохреще 2022 / Фото Pixabay

Коли Ісус Христос досягнув 30-річного віку, то вирішив прийняти хрещення в річці Йордан. Хрестив його Іоан Предтеча. Коли Предтеча почув, що Ісус хоче хреститись у нього, то дуже здивувався, адже знав, що до нього прийшов сам Син Божий. Тоді святий спитав у Спасителя: "Це мені треба хреститися в тебе, а ти йдеш до мене?". На що Ісус відповів: "Не стримуй мене, бо так належить нам виконати все, що праведне".

Виконуючи обряд хрещення, Ісус повністю віддає свою долю в руки Господа. Спаситель приймає своє істинне призначення – із земного чоловіка, сина теслі він стає Сином Божим. Він відкриває для себе небеса, розпочинає нове життя, сенсом якого стає спасіння людського роду.

Традиції Водохреща-2022

Найвідомішою традицією на Водохреще є, звичайно, що купання. У льоді люди прорубують ополонки у вигляді хреста, а священники освячують ці місця. За церковними канонами, купатися в ополонці можна тільки після освячення води, молитви і завчасного причастя.



Традиції Водохреща 2022 / Фото Pixabay

За звичаєм, цього дня у храмах проводять великі Служби Божі, де служителі церков освячують воду. Вірять, що водохресна вода володіє цілющими властивостями і може вилікувати будь-яку хворобу.