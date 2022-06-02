Вознесіння Господнє: свято, яке нагадує про перехід матеріального у духовне

У 2022 році всі християни східного обряду святкують Вознесіння Христове 2 червня. Свято є одним із 12 найважливіших днів у церковному календарі. На 40-й день після Воскресіння, Ісус зайняв місце на небі праворуч Отця.

Після Великодня, воскресіння Христового, Ісус попрощався з учнями та матір'ю, й на Оливній горі піднявся до небес, де посів праворуч Отця. Свято Вознесіння Господнього означає не лише повернення Ісуса до Святого Отця й закінчення його земного шляху, а й окреслює глибоку філософію – перехід матеріального у духовне, відречення від земної людської подоби й набуття чогось вищого, святого.

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Христос був піднесений на небо Своєю божественною силою. Хмара, що приховала Його від очей апостольських, була не засобом перенесення, а почестю Божества, як і слава Бога Ізраїлева у вигляді хмари наповняла скинію. "І покрила хмара скинію зібрання, і слава Господня наповнила скинію" (Вих.. 40, 34). Місце Його після Вознесіння — місце "вище всіх небес".

Християни святкують Вознесіння, аби пригадати земне життя Спасителя і його нелегкий шлях. Згідно з Біблією, коли Ісус підіймався на небо, з ним були два янголи, які сповістили усім присутнім, що Христос йде не назавжди. Ангели повідомили усім людям, що коли Ісус вдруге прийде на землю, то буде судити усіх – живих та мертвих. Це і називають "другим Христовим пришестям", коли відбудеться Страшний суд, і тоді перед Богом постануть усі.

Юдеї вірують, що в час пришестя Месії Ісус Христос з'явиться на Оливній горі в Єрусалимі, а мусульмани – що Ісус зійде в Дамаску.

Що можна робити на Вознесіння Господнє

Перш за все у цей святочний день потрібно відвідати Службу Божу. На Вознесіння у храмах проводяться особливі Літургії, де треба морально очиститись і помолитись за порятунок своєї душі.

У багатьох українських родинах в цей день влаштовують гостини. Колись люди також були переконані, що у цей день до них може завітати Христос.

У складний і жахливий час російсько-української війни ми молимось за спочинок душ тисячі українців, які віддали життя за Україну. Тому у такий світлий день молитва буде, як ніколи, сильною та потрібною. Також помоліться за рідних, які перебувають в окупації, на війні чи у скруті через російських загарбників.



Що можна і не можна робити на Вознесіння 2022

Що не можна робити на Вознесіння Господнє

Як і в будь-яке велике свято, сьогодні заборонена будь-яка фізична робота, а також шиття, в'язання чи будь-яке інше рукоділля.

На Вознесіння люди припиняють вітатись словами "Христос Воскрес", адже цього дня з храмів виносять Плащаницю.

Забороняється лаятися, сваритися та заповнювати свої думки негативом.

Також вважають, що на Вознесіння заборонено турбувати землю. Не можна нею кидатись, стрибати по ній.

Вознесіння Господнє-2022: картинки-привітання



Вознесіння Господнє 2022: вітання



Вітаю з Вознесінням ​2022!



Вознесіння Христове-2022: картинки



Вознесіння 2022: картинки-привітання



З Вознесінням Господнім 2022: вітання



Картинки-привітання з Вознесінням 2022



Вознесіння 2022: листівки і привітання