Вознесіння Господнє: свято, яке нагадує про перехід матеріального у духовне
У 2022 році всі християни східного обряду святкують Вознесіння Христове 2 червня. Свято є одним із 12 найважливіших днів у церковному календарі. На 40-й день після Воскресіння, Ісус зайняв місце на небі праворуч Отця.
Після Великодня, воскресіння Христового, Ісус попрощався з учнями та матір'ю, й на Оливній горі піднявся до небес, де посів праворуч Отця. Свято Вознесіння Господнього означає не лише повернення Ісуса до Святого Отця й закінчення його земного шляху, а й окреслює глибоку філософію – перехід матеріального у духовне, відречення від земної людської подоби й набуття чогось вищого, святого.
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Христос був піднесений на небо Своєю божественною силою. Хмара, що приховала Його від очей апостольських, була не засобом перенесення, а почестю Божества, як і слава Бога Ізраїлева у вигляді хмари наповняла скинію. "І покрила хмара скинію зібрання, і слава Господня наповнила скинію" (Вих.. 40, 34). Місце Його після Вознесіння — місце "вище всіх небес".
Християни святкують Вознесіння, аби пригадати земне життя Спасителя і його нелегкий шлях. Згідно з Біблією, коли Ісус підіймався на небо, з ним були два янголи, які сповістили усім присутнім, що Христос йде не назавжди. Ангели повідомили усім людям, що коли Ісус вдруге прийде на землю, то буде судити усіх – живих та мертвих. Це і називають "другим Христовим пришестям", коли відбудеться Страшний суд, і тоді перед Богом постануть усі.
Юдеї вірують, що в час пришестя Месії Ісус Христос з'явиться на Оливній горі в Єрусалимі, а мусульмани – що Ісус зійде в Дамаску.
Що можна робити на Вознесіння Господнє
- Перш за все у цей святочний день потрібно відвідати Службу Божу. На Вознесіння у храмах проводяться особливі Літургії, де треба морально очиститись і помолитись за порятунок своєї душі.
- У багатьох українських родинах в цей день влаштовують гостини. Колись люди також були переконані, що у цей день до них може завітати Христос.
- У складний і жахливий час російсько-української війни ми молимось за спочинок душ тисячі українців, які віддали життя за Україну. Тому у такий світлий день молитва буде, як ніколи, сильною та потрібною. Також помоліться за рідних, які перебувають в окупації, на війні чи у скруті через російських загарбників.
Що можна і не можна робити на Вознесіння 2022
Що не можна робити на Вознесіння Господнє
- Як і в будь-яке велике свято, сьогодні заборонена будь-яка фізична робота, а також шиття, в'язання чи будь-яке інше рукоділля.
- На Вознесіння люди припиняють вітатись словами "Христос Воскрес", адже цього дня з храмів виносять Плащаницю.
- Забороняється лаятися, сваритися та заповнювати свої думки негативом.
- Також вважають, що на Вознесіння заборонено турбувати землю. Не можна нею кидатись, стрибати по ній.
Вознесіння Господнє-2022: картинки-привітання
Вознесіння Господнє 2022: вітання
Вітаю з Вознесінням 2022!
Вознесіння Христове-2022: картинки
Вознесіння 2022: картинки-привітання
З Вознесінням Господнім 2022: вітання
Картинки-привітання з Вознесінням 2022
Вознесіння 2022: листівки і привітання