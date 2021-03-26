Песах під час коронавірусу: як євреї України відзначатимуть велике свято

Протягом років євреї святкують Песах – свято звільнення їхнього народу від рабства. Сам Песах українці юдейського віросповідання почнуть відзначати ввечері 27 березня. Однак, вже другий рік поспіль євреї святкуватимуть цю велику подію в карантинних умовах. Як саме відбуватимуться святкування Песаха під час локдауну читайте далі.

Одне з найшанованіших свят іудаїзму, Песах, почнуть відзначати ввечері 27 березня, а закінчаться усі святкування через 7 днів – 4 квітня. За традицією, святу передує Шаббат аГадоль, який відбудеться 26 березня.

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Враховуючи те, що Песах вже другий рік поспіль відзначається в умовах карантину та локдауна, напередодні свята, Головний рабин Києва рав Йонатан Маркович та єврейська громада міста Києва надіслала декільком тисячам родин усе необхідне для відзначання свята удома – мацу та вино.



Песах під час коронавірусу

Єврейська громада Києва вважає, що найціннішим подарунком від Бога є життя й саме його треба берегти під час лютування вірусу. Організатори закликають людей залишатись вдома й віддати перевагу влаштуванню святкової вечері седер у власній домівці, аніж у синагозі.

За традицією, свято Песах триває 7 – 8 днів, протягом яких забороняється вживати цілий ряд продуктів, зокрема локшину, бобові, крупи та арахіс. Також, під час нього заборонено їсти квасне та вироби з тіста й дозволяються вживати у їжу лише прісні хлібини під назвою маца.

Велику увагу приділяють першим двом святковим трапезам, на стіл яких подають хрін, солону воду та гіркі трави – як згадку про гірке життя юдейського народу та сльози його людей, які вони проливали під час рабства у Єгипті.