1 січня вшановують пам'ять Боніфатія Римського, а також у всьому світі святкують прихід Нового року. Що можна і не можна робити в цей день та які прикмети 1 січня – читайте в матеріалі.

Іменини сьогодні святкують: Григорій, Ілля та Тимофій Прикмети Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде врожайним.

Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним.

Якщо на деревах видно паморозь, то невдовзі прийде похолодання.

Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може сніжити. Що не можна робити 1 січня Не варто багато працювати сьогодні, адже новий рік буде важким.

Не можна сваритися та вживати нецензурну лексику.

Не можна ображати людей навколо та встрягати у конфлікти.

Не можна займатись важкою фізичною працею. Що можна робити 1 січня Дозвольте собі розслабитись у цей день. Зробіть приємні для себе справи, аби налаштуватись позитивно на весь наступний рік.

Проведіть цей день із близькими людьми, зустріньтесь з давніми друзями.

Обдумайте, чим би хотіли займатись цього року і чи хотіли би ви щось змінити у своєму житті.