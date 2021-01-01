1 січня – яке нині свято та що не можна робити
1 січня вшановують пам'ять Боніфатія Римського, а також у всьому світі святкують прихід Нового року. Що можна і не можна робити в цей день та які прикмети 1 січня – читайте в матеріалі.
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Прикмети
- Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде врожайним.
- Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним.
- Якщо на деревах видно паморозь, то невдовзі прийде похолодання.
- Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може сніжити.
Що не можна робити 1 січня
- Не варто багато працювати сьогодні, адже новий рік буде важким.
- Не можна сваритися та вживати нецензурну лексику.
- Не можна ображати людей навколо та встрягати у конфлікти.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
Що можна робити 1 січня
- Дозвольте собі розслабитись у цей день. Зробіть приємні для себе справи, аби налаштуватись позитивно на весь наступний рік.
- Проведіть цей день із близькими людьми, зустріньтесь з давніми друзями.
- Обдумайте, чим би хотіли займатись цього року і чи хотіли би ви щось змінити у своєму житті.
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