10 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
10 грудня 2021 , 08:20Читать новость на русском
Джерело:24 канал
10 грудня в народному календарі відзначається свято ікони Богоматері "Знамення". До цього образу моляться, аби зміцнити сім'ю й вирішити конфлікти з рідними людьми.
Іменини 10 грудня святкують Олексій, Всеволод, Сергій.
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Прикмети 10 грудня
- Дим з труби йде стовпом – до морозу. Якщо ж він стелиться вниз, можна очікувати відлиги.
- Багряна зоря 10 грудня – буде вітряна погода.
- Ліс шумить – найближчим часом відлига буде.
- Горобці дружно цвірінькають – чекайте тепла.
10 грудня – свято ікони "Знамення"
Що не можна робити 10 грудня
- У свято ікони "Знамення" забороняється сваритись з ріднею. Якщо ви конфліктуватимете з родичами, то викажете свою неповагу до Пречистої Діви.
- Не кричіть.