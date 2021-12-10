10 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

10 грудня 2021 , 08:20
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Джерело:

24 канал

10 грудня в народному календарі відзначається свято ікони Богоматері "Знамення". До цього образу моляться, аби зміцнити сім'ю й вирішити конфлікти з рідними людьми.

Іменини 10 грудня святкують Олексій, Всеволод, Сергій.

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Прикмети 10 грудня

  • Дим з труби йде стовпом – до морозу. Якщо ж він стелиться вниз, можна очікувати відлиги.
  • Багряна зоря 10 грудня – буде вітряна погода.
  • Ліс шумить – найближчим часом відлига буде.
  • Горобці дружно цвірінькають – чекайте тепла.


10 грудня – свято ікони "Знамення"

Що не можна робити 10 грудня

  • У свято ікони "Знамення" забороняється сваритись з ріднею. Якщо ви конфліктуватимете з родичами, то викажете свою неповагу до Пречистої Діви.
  • Не кричіть.
Автор: Андріана Будиш