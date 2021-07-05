5 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити

5 липня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

5 липня 2021 року відзначають свято священномученика Євсея. Святий був єпископом Самосатським, який жив у IV столітті та прославився як захисник прихильників православної віри.

День Ангела 5 липня святкує Геннадій.

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Прикмети 5 липня

  • 5 липня дощить – на наступний день буде гарна погода.
  • Місяць яскраво мерехтить на вечірньому небі – прикмета того, що вдасться зібрати багатий урожай.
  • Сонце яскраво світить 5 липня – скоро може здійнятись вітер.

​Що не можна робити 5 липня

  • Не купуйте сьогодні нових речей.
  • Не сваріться з батьками сьогодні.
  • Якщо у вас 5 липня попросять допомоги, то не можна відмовити цій людині.
  • 5 липня не засуджуйте себе за вчинки, зроблені в минулому. Це ваш досвід, який вже за спиною, тож не варто хвилюватись чи сварити себе за це.
Автор: Квітослава Туз