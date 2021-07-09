9 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити

9 липня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

9 липня вшановується пам'ять святого Давида Солунського, який жив у монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія. У цей час дозрівають суниці, тому часто на 9 липня люди вирушали їх збирати.

День Ангела 9 липня святкують: Давид та Вероніка.

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Прикмети 9 липня

  • Засуха 9 липня – до осені грибів не буде.
  •  Якщо миші і свині 9 липня починають їсти сіно – чекайте поганого покосу.
  • Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.

Що не можна робити 9 липня

  • Сьогодні будь-які ситуації намагайтеся вирішити мирним шляхом, намагайтесь ні з ким не сваритися.
  • Не відкладайте справи на потім. 9 липня сприятливий день, аби виконати все те, що ви запланували раніше.
  • Не лайтесь.
Автор: Квітослава Туз