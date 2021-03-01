1 березня відзначається день Марем'яни-потвори. До речі, Марем'яну по-іншому називали Мармор. Вважали, що вона є дружиною домовика й господинею дому. Також, 1 березня святкують перший день весни й Всесвітній день імунітету.

Іменини сьогодні святкують: Данило, Павло, Юліан. Актуально Коли в Україні святкуватимуть Масляну-2021: дата і традиції свята Прикмети 1 березня Посилився вітер вночі – чекайте на рясні опади і потепління.

Якщо у перший день весни тепло, то справжнє тепло прийде нескоро.

Ворони 1 березня голосно каркають – до похолодання.

Густий туман 1 березня – до непогожого літа.

Прикмети 1 березня Що не можна робити 1 березня У перший день весни не варто купувати якісь коштовні речі. Вірять, що така купівля не принесе щастя.

Не сваріться ні з ким 1 березня.

Не відмовляйте нікому, якщо у вас попросять про допомогу.