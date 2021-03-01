1 марта отмечается день Маремьяны-кикиморы. Кстати, Маремьяну по-другому называли Мармор. Считали, что она является женой домового и хозяйкой дома. Также, 1 марта празднуют первый день весны и Всемирный день иммунитета.

Именины сегодня празднуют: Даниил, Павел, Юлиан. Актуально Когда в Украине будут праздновать Масленицу-2021: дата и традиции праздника Приметы 1 марта Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления.

Если в первый день весны тепло, то настоящее тепло придет нескоро.

Вороны 1 марта громко каркают – к похолоданию.

Густой туман 1 марта – к ненастному лету.

Приметы 1 марта Что нельзя делать 1 марта В первый день весны не стоит покупать какие-то ценные вещи. Верят, что такая покупка не принесет счастья.

Не ссорьтесь ни с кем 1 марта.

Не отказывайте никому, если у вас попросят о помощи.