1 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать
1 марта отмечается день Маремьяны-кикиморы. Кстати, Маремьяну по-другому называли Мармор. Считали, что она является женой домового и хозяйкой дома. Также, 1 марта празднуют первый день весны и Всемирный день иммунитета.
Источник:24 канал
Именины сегодня празднуют: Даниил, Павел, Юлиан.
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Приметы 1 марта
- Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления.
- Если в первый день весны тепло, то настоящее тепло придет нескоро.
- Вороны 1 марта громко каркают – к похолоданию.
- Густой туман 1 марта – к ненастному лету.
Приметы 1 марта
Что нельзя делать 1 марта
- В первый день весны не стоит покупать какие-то ценные вещи. Верят, что такая покупка не принесет счастья.
- Не ссорьтесь ни с кем 1 марта.
- Не отказывайте никому, если у вас попросят о помощи.
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