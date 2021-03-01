1 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

1 березня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

1 березня відзначається день Марем'яни-потвори. До речі, Марем'яну по-іншому називали Мармор. Вважали, що вона є дружиною домовика й господинею дому. Також, 1 березня святкують перший день весни й Всесвітній день імунітету.

Іменини сьогодні святкують: Данило, Павло, Юліан.

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Прикмети 1 березня

  • Посилився вітер вночі – чекайте на рясні опади і потепління.
  • Якщо у перший день весни тепло, то справжнє тепло прийде нескоро.
  • Ворони 1 березня голосно каркають – до похолодання.
  • Густий туман 1 березня – до непогожого літа.


Прикмети 1 березня

Що не можна робити 1 березня

  • У перший день весни не варто купувати якісь коштовні речі. Вірять, що така купівля не принесе щастя.
  • Не сваріться ні з ким 1 березня.
  • Не відмовляйте нікому, якщо у вас попросять про допомогу.