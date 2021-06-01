1 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити сьогодні

1 червня 2021 , 05:30
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Джерело:

24 канал

1 червня в народному календарі вшановують пам'ять святого Івана. Ще в давнину люди вважали, що якщо на Івана йде дощ, то весь червень буде сухим. Також цього дня відзначають Всесвітній день захисту дітей.

День Ангела святкують: Олександр, Антон, Григорій, Іван.

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Прикмети 1 червня

  • В перший день червня падає дощ – літо буде посушливим, без великої кількості опадів.
  • 1 червня холодна погода, то ще 40 днів буде холодно.
  •  Мурахи метушаться – до гарної та ясної погоди, а якщо ховаються в мурашник – бути довгим і холодним дощам.
  • Сонце у цей день віщує гарний урожай.

Що не можна робити 1 червня

  • Не сваріться нині на дітей.
  • Не критикуйте рідних. Вам варто звертати свою увагу на їхні досягнення, а не лише на помилки.
Автор: Квітослава Туз