1 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

1 грудня 2021 , 08:24
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

1 грудня вшановують святих Платона Анкірського і Романа Кесарійського. У народі цей день називають зимовим вказівником, адже вірять, що він визначатиме погоду на весь місяць.

День Ангела 1 грудня святкують Роман та Платон.

Актуально Вихідні у грудні-2021: скільки днів українці відпочиватимуть в останньому місяці року

Прикмети 1 грудня

  • Якщо 1 грудня тепло на вулиці, то це означає, що взимку теж буде тепло.
  • Вітер дме сильний 1 грудня – скоро чекайте заметілей.
  • 1 грудня погода протягом дня швидко змінюється, то зима буде дуже мінливою.
  • Кола навколо місяця – незабаром буде мороз.
  • Ворона по дорозі ходить – буде відлига.


1 грудня – свято Платона і Романа

Що не можна робити 1 грудня

  • Якщо з кимось сьогодні посваритись, то стосунки будуть поганими цілий рік.
Автор: Андріана Будиш